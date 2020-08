Apagones castigan de nuevo en California por ola de calor

El Operador Independiente del Sistema de California (ISO) declaró de nuevo una Etapa 3 de Emergencia eléctrica a las 6:28 p.m. del sábado 15 de agosto, debido al aumento de la demanda de electricidad, la pérdida inesperada de una central eléctrica de 470 megavatios (MW) y la pérdida de casi 1000 MW de energía eólica, según explicó en un comunicado.

En la Etapa 3 de Emergencia eléctrica, comienzan los apagones masivos a programarse de forma rotativa en diferentes zonas del estado, hasta que se compensa la demanda.

El viernes se declaró también una Etapa 3 de Emergencia eléctrica, cuando la demanda de energía por la ola de calor sobrepasó a la capacidad de generación.

La carga de energía volvió a estar en línea 20 minutos después a las 6:48 p.m. del sábado, a medida que aumentaban los recursos eólicos.

Aunque la Alerta 3 de energía duró solamente 20 minutos, afectó a 300,000 consumidores, según PowerOutage.us

