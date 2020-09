Checa el emoji que Deshaun Watson publicó para expresar su alegría por el lucrativo contrato que firmó con los Houston Texans

TEXAS – El quaterback de los Houston Texans, Deshaun Watson, será parte de la franquicia texana por mucho tiempo.

Watson y los Texans pronto llegaron un acuerdo a largo plazo que mantendrá al talentoso mariscal con el equipo por los próximos cuatro años, según un reporte de Adam Schefter de ESPN.

“Hoy, no podría estar más orgulloso y honrado de poder firmar un acuerdo a largo plazo aquí en Houston, la ciudad que he aprendido a amar y que ahora llamo mi casa”, dijo Watson en un comunicado. “Gracias a Cal, Janice y a toda la familia McNair. A mi entrenador O´Brien, Jack Easterby y toda la organización de los Texas por haber convertido mi sueño en realidad”, agregó el jugador.

Next monster QB deal is in: QB Deshaun Watson and Texans are finalizing their long-term agreement that now is expected to be completed today, sources tell ESPN.

Watson had two years remaining on his deal. Now he and Houston will be tied together for the next half decade, plus.

— Adam Schefter (@AdamSchefter) September 5, 2020