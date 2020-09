Te sorprenderá cuánto es la porción recomendada de 5 bocadillos favoritos

Estilo de Vida

Aún los paquetes pequeños suelen ser para compartir

Aunque sabemos que no es saludable, es difícil evitar caer de vez en cuando en la tentación de comida chatarra. Ya que caíste, lo recomendable es no exceder las porciones y así procurar tu salud. En su mayoría no te aportan nutrientes y sí muchas calorías, azúcares añadidos, sodio y grasas no saludables.

Probablemente no has reparado en que un paquete de galletas es más de una porción recomendada y que quizá deberías compartir o guardar el resto para otro día. Pound Toy hizo una lista con las porciones de las golosinas y bocadillos favoritos, y lo que vemos es que las cantidades que no deberías rebasar podrían ser más pequeñas de lo que pensabas.

Papas fritas

Una vez que abres la bolsa o tubo es difícil parar hasta acabar con los pedazos que hay en el fondo. No todo el paquete es para una persona. En el caso de las Pringles, una porción son solo 13 papas fritas, ahí hay 154 calorías.

Las papas fritas son carbohidratos simples tienen elevadas cantidades de sodio y además un alto índice glucémico.

Dulces confitados

Un paquete de dulces chiquitos coloridos y masticables de 180 gramos puede dividirse entre siete. Por ejemplo, la porción individual de los Jelly Beans es de 10 frijoles, en donde hay 92 calorías.

El azúcar agregado también debe ser limitado a los niños. No solo favorece la caries, la obesidad y un déficit de nutrientes, sino también un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular según la Asociación Americana del Corazón.

Cereal endulzado

Los cereales azucarados no son lo ideal para niños ni adultos. Procura no llenar el plato cuando te sirvas ya que una porción promedia entre 30 a 40 g.

Opta por cereales integrales. La avena es una opción saludable siempre que no sea endulzada o saborizada. Agrega dulzura y sabor con fruta y puedes redondear el sabor con canela o un poco de cacao.

Refrescos

Las botellas de medio litro tienen más de la cantidad recomendada para una sola persona, son para compartir. La porción individual de refresco es de 250 ml, menos que una lata pequeña.

La lata promedio de refresco endulzado con azúcar o ponche de frutas proporciona alrededor de 150 calorías, casi todas de azúcar agregado.

Una Coca-Cola en lata con 12 onzas tiene 140 calorías, 45 mg de sodio y 39 gramos de azúcar añadido (10 cucharaditas)

Chocolate

Las porciones de chocolate varían, debe estar indicada en el empaque. Una tablilla completa de chocolate de 200 g de Cadbury’s Dairy Milk no es solo para uno, sino para ocho. Son 25 g para cada persona, cinco cuadritos que suman 133 calorías.

El chocolate tiene antioxidantes y otras sustancias saludables, pero también es alto en grasas y calorías y puede contribuir al aumento de peso si se come en exceso. Opta por chocolate negro.

Procura no comer directo de grandes paquetes. Al comer de la bolsa difícilmente puedes controlar el impulso de seguir comiendo, aun cuando sepas que excediste tus porciones. Usa el tamaño de la porción indicado en la envoltura para dividir el refrigerio en bolsas o tazones pequeños.