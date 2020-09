Carolina Sandoval se graba con su famosa faja y muestra cómo esta le aprieta la grasa y moldea su figura

Entretenimiento

En este vídeo "La Venenosa" no solo aparece con su faja diamante, sino que también se pone dos de sus espectaculares sostenes, en vivo y a todo color

Carolina Sandoval es la reina de la faja, y tanto ella como sus fans lo saben. Y en uno de sus últimos trasnochos destacó que en este aparecía “fajada y apretando la grasa”.

A través del vídeo, y según expuso en la descripción del mismo Carolina aborda las bondades del uso de su faja:

“Hoy un paseo por la faja …mi segunda piel, eso que al principio pensaba que no utilizaría y que luego no sólo hice mía sino que la seguimos usando para inspirar a muchas mujeres al perder el miedo de decir “yo uso faja” y qué??? No pasa nada , usar faja no es pecado…es un estilo de vida y acá estoy yo para apoyarte”.

Carolina también contó que lleva cuatro años usando faja, razón por la cual considera a las mismas una segunda piel.

En su grabación, como primer conjunto Carolina aparece con una faja negra, la cual asegura es excelente para el postparto. También explicó que en su caso el uso de la faja no tiene un límite de tiempo, ya que la lleva puesta todo el tiempo que sea necesario.

