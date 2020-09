Estos signos nunca podrán ser amigos después de una relación sentimental

Astrología

Si no es amor, no hay nada. Hay signos que no pueden ser amigos de sus exparejas y la astrología nos explica por qué

Hay personas que no pueden soportar ser amigos de sus exparejas a pesar de que su relación haya terminado en buenos términos. Y es que para ellas si no es amor, no puede haber otra cosa. Es posible que hayan quedado muy heridos y con el corazón lo suficientemente destrozado como para pensar en una amistad; les cuesta rehacer su vida y prefieren no saber absolutamente nada de su ex.

Todos los signos del Zodiaco viven de distinta manera una ruptura amorosa y hay algunos que lo asimilan mejor que otros. Como quiera que sea, los siguientes no pueden ser amigos de terminar una relación sentimental.

Tauro

No olvidan con facilidad y son capaces de reprochar todo lo que alguna vez vivieron con sus exparejas. Acostumbran tener muchas parejas y no necesitan ser amigos.

Cáncer

Las personas que son Cáncer dan todo o nada; son bastante sensibles y muy vulnerables a los rompimientos. Si la relación que construyeron se viene abajo dejarán todo en el pasado, pero nunca pensarán en formar una amistad con esa persona.

Virgo

No suelen perdonar con facilidad, por lo que es poco probable que queden como amigos de sus ex. Cuando acaban con ellos, pueden decir tantas cosas sin pensarlo, así que su ex tampoco querrá formar amistad con ellos.

Escorpión

Es un signo que no perdona jamás. Si su relación terminó por alguna mentira tratarán de borrar por completo de su vida a esa persona. Eso incluye eliminar todo rastro en redes sociales, recuerdos, regalos y todo lo que haga alusión a esa persona.

Sagitario

A los Sagitario se les facilita cerrar ciclos, por lo que cuando terminan con una persona dan la vuelta a la página muy rápido y no tienen tiempo para formar una amistad.

