Qué signos zodiacales son los más desconfiados en el amor

Hay signos que les cuesta depositar su confianza en la pareja y son tan inseguros que no disfrutan plenamente el amor

Cada signo zodiacal tiene su forma de abrirse al amor, pero hay algunos que les cuesta tanto seguir los impulsos de su corazón que se vuelven inseguros en una relación. Es normal irse con calma al comenzar a salir con una persona hasta no saber cuáles son sus verdaderas intenciones. El problema para algunos es que son tan desconfiados que, a pesar de saberse amados, no dejan de preguntarse si su pareja en realidad siente lo mismo.

Descubre si tu ser amado se encuentra en la siguiente lista y de ser así, la astrología puede darte las claves para solucionar este problema.

Cáncer

Instintivamente se protegen a sí mismos por encima de cualquier cosa ya que, al ser muy emocionales, no desean que nadie lastime sus sentimientos. Es por eso que podrían ser personas muy cerradas y están en constante estado de alerta que los lleva a volverse muy desconfiados. Necesitan estar completamente seguros de que su pareja siente lo mismo para dejarse llevar por el amor.

Escorpión

Es un signo que tienen una capacidad intuitiva bastante desarrollada, pero eso no significa que en ocasiones le juegue una mala pasada. Cuando se encuentra en una relación, tiende a sospechar que algo no anda bien e indagará hasta tratar de encontrar eso que no le cuadra. Si su pareja es flexible y comprensiva, le dará a entender que no tiene de qué preocuparse, pero si es alguien que no tolera la desconfianza, podría resultar en algo desastroso.

Acuario

Son hábiles para esconder sus emociones, así que es probable que no sepas que desconfía de ti. Sin embargo, te darás cuenta que se siente inseguro cuando discutan por algo, ya que es ahí cuando aprovechará para desahogar todo lo que piensa. Acuario es un signo muy independiente que es difícil que se abra al amor, por eso es muy desconfiado.

Piscis

Es un signo que se enamora fácilmente, pero no significa que confíe plenamente en todas sus parejas. Su imaginación a veces lo lleva por caminos oscuros que perturban sus sentimientos. Los demonios los tiene él mismo en su cabeza y la forma de sacarlos es con apoyo de su ser amado.

