¿Lele Pons y Sebastián Yatra, más que amigos? La rubia rompe el silencio

Entretenimiento

A los famosos se les ha visto muy "juntitos" últimamente

A raíz de su rompimiento amoroso con Tini Stoessel hace unos meses, Sebastián Yatra ha sido relacionado sentimentalmente con mujeres como Danna Paola y más recientemente con Lele Pons, esto a raíz de un video publicado en redes sociales en donde ambos aparecen bailando y a punto de darse un beso; sin embargo, aunque ninguno había hablado al respecto, ella afirma que sólo existe una bella amistad.

En entrevista para “Ventaneando”, la influencer aseguró que el corto no tiene nada de malo, pues solamente se inventaron una pequeña coreografía para el nuevo tema del colombiano, y aseguró que lo conoce desde hace ya varios años, pero que nunca se ha planteado la posibilidad de tener algo mucho más serio con él.

“¡No, para nada! Él me dijo que quería hacer un video porque lanzó una canción nueva y yo simplemente lo ayudé. Él quiso hacer eso y yo no tuve problema, a mí me encanta su música y somos muy buenos amigos, ese beso nunca se dio si se fijan bien. Yo a él lo quiero mucho y me llevo muy bien con él, es un chico muy lindo”, dijo Lele.

Por otro lado, la sobrina de Chayanne dijo estar sumamente agradecida por el apoyo y aceptación que está teniendo su serie documental en su canal de Youtube, en la cual habla de los trastornos psicológicos que padece y de cómo le cambió la relación con su papá luego de descubrir hace apenas unos años que es homosexual.

