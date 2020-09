Mujer desata polémica por pasear cachorro de tigre de bengala en centro comercial

Noticias

Los usuarios de redes sociales critican al exclusivo centro comercial y a paseantes por denunciarla, ya que la especie protegida

MÉXICO – Gran revuelo está causando una imagen de una mujer que paseó a un cachorro de tigre de bengala en Plaza Antara, un exclusivo centro comercial de la Ciudad de México, al norponiente.

Y es que la imagen fue publicada en Twitter por la usuaria Zaira M, quien denunció los hechos y de inmediato se desataron comentarios en contra de la mujer que paseó al pequeño felino.

La usuaria aseguró en su mensaje que “de acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre esta clasificado como una especie en riesgo“, por lo que le parecía indignante que la mujer tuviera al felino en cautiverio.

Además criticó que nadie en Plaza Antara denunciara el hecho y que por el contrario muchas personas se acercaran a la mujer para tomarse fotos con el cachorro.

Indignan fotografías de una mujer paseando con un tigre de Bengala en plaza Antara en Polanco #CDMX. La dueña del felino dice que es legal tenerlos. 🤬 pic.twitter.com/2xuhgQSAPk — Javier López Díaz Personal (@RedLopezDiaz) September 7, 2020

“En México, es completamente legal tener de mascotas especies exóticas. Siempre y cuando NO sean especies en peligro de extinción/en riesgo y obviamente, cumpliendo con una serie de requisitos. No puedo creer, que ninguna persona en @AntaraFashion llamará e hiciera una denuncia”, reprocha Zaira M en Twitter.

Hoy en FB encontré esta imagen de una chica paseando libremente a su TIGRE DE BENGALA en @AntaraFashion La compartí por varias razones:

De acuerdo con la NOM-059-SEMARNAT-2010 el tigre esta clasificado como una especie en riesgo Abro hilo… pic.twitter.com/lD6YjcER4h — Zaira M. (@ZaiPorras) September 6, 2020

“Supongamos que ‘tiene papeles’ para tener a su animalito, ¿por qué lo está paseando tan tranquilamente? Claramente no está midiendo los riesgos que esto implica ¿Qué asegura que cuando crezca le va a dar la calidad de vida que se merece?”, denunció la usuaria en Twitter.

Los cibernatuas criticaron a la mujer por tener al cachorro de tigre de bengala como mascota, para mostrarse excéntrica, y no pensar en el bienestar del felino.

“Los animales nacieron para ser libres y no mascotas de una personita con el ego limitado a que al poseer una belleza de la naturaleza como ese bello animal la gente la verá y se sentirá importante”, destacó un usuario.

“Lo peor es que seguramente sea capaz de hacerle algo terrible al animal como quitarle las garras y los colmillos cuando crezca, sin entender que solo de la fuerza de un zarpazo puede matar”, fue otro comentario en Twitter.

“No sabía que en Antara los Narcos ya se pasean como si nada…, posteó un internauta.

Pero otros dijeron que era “envidia” de la usuaria denunciante.

“Alguien esta celosa por no poder tener un minino…Me pareció ver un lindo gatito Alias la envidia”, fueron algunos de los comentarios.

“¿Envidia? ¿De que? ¿De su ignorancia? ¿De su egoísmo? Pobre animal, solo lo quiere para subir fotos y presumirlo. Un amante de la vida y la naturaleza sabe que ellos nacieron para ser libres, es un cachorro que necesita de la madre, y para tenerlo la matan”, respondió una internauta.

“Porqué critican a la mujer, igual y tiene papeles para te ver a este animalito, porqué tiene que ser naca?, porque tiene que ser narca?, neta como les gusta hacerse “falsas” suposiciones”, destacó otro internauta.

“Pregúntenle porque trae al pobre tigre paseando en Antara, cuando debería andar libre en su hábitat. Que naca es esta gente”, escribió una usuaria.

Ante la suposiciones surgidas por la presunta posesión ilegal del tigre, la presunta dueña del felino aseguró que lo obtuvo de forma legal, de acuerdo a los posteado por Zaira M, usuaria que denuncia en las redes sociales los hechos.

“La mujer encontró mi publicación y tuvo la audacia de decir que “no era ilegal”. Cuando le respondí, eliminó su comentario y me bloqueó” escribió Zaira M.

“Las especies exóticas se adquieren en México por medio de vendedores oficiales de animales exóticos que autentifican que estos son nacidos en cautiverio… no es ilegal… no es de bengala”, habría respondido la dueña del chachorro, identificada como Mina Ayala.

LOL, el tigre de bengala tampoco se en lista en la NOM-059, solo especies en peligro de extinción/riesgo/amenazadas, endémicas NACIONALES. ¿qué esperan qué pase si sacan a pasear un tigre como si fuese un chihuahua? Ojalá ya fuera requisito evacuación psiquiátrica para adquirir. pic.twitter.com/qYTlLlwdoG — Gómez 👩‍🌾 (@LaG0mez) September 7, 2020

Para Zaira M, fue una total ignorancia por parte de la dueña del felino haber revelado su identidad

“En resumen, no puedo con la ignorancia de la mujer en cuestión. Si vas a tener un animal ilegalmente no lo sacas a la calle. No contestas a las publicaciones para que den con tu identidad”, criticó Zaira M.

Hasta el momento las autoridades de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) no se ha pronunciado al respecto.