“Pollo” Briseño reveló lo que pasó en su pleito con Gignac

Los futbolistas se confrontaron en el Tigres vs Chivas

Amigos y rivales, esa es la historia de André-Pierre Gignac y Antonio Briseño en el fútbol mexicano, luego de que el pasado fin de semana tuvieron una confrontación y cruzaron palabras en la derrota de los Tigres ante las Chivas en el estadio Universitario.

El “Pollo” ingresó de cambio en los minutos finales para que el Rebaño conservara el marcador, y así fue; sin embargo, en un ataque del cuadro felino, el defensa de Chivas incomodó a Gignac, quien no pudo rematar a portería, y enseguida el delantero francés le recriminó que festejara sus barridas, a lo que Briseño respondió: “Me pelas la ver….”, fueron sus palabras.

"Hey (Gignac), me pelas la verga" – Antonio "Pollo" Briseño, 2020 pic.twitter.com/xuF4CDfgDA — Marro Trejo (@el_marro) September 6, 2020

El video se filtró y se desató la polémica en redes sociales, situación que ya aclaró el mismo defensor del chiverío.

“En la cancha nos dijimos cosas y nos decimos cosas mucho más feas. Gignac es mi amigo, yo lo apreció, jugué con él un año y al final del partido fue un saludo, un abrazo y vámonos. Es parte del futbol, él también me dijo cosas que no pienso repetir, pero es parte del futbol para que la gente no se enganche y no hay de otra”, dijo en una historia en su cuenta de Instagram.

#Chivas 🎥 Aquí el mensaje de Antonio 'Pollo' Briseño @pollobv ante las críticas recibidas en las últimas horas. Briseño tiene una amistad con André-Pierre Gignac que se remonta a su estancia en Tigres antes de marcharse a Europa. pic.twitter.com/yx1mWW0ob2 — Salvador Pérez (@YoSoyChavaPerez) September 7, 2020

Aunque no todo se queda en el terreno de juego, pues Briseño también publicó una fotografía del encuentro, en la que aparece gritando frente a Gignac.