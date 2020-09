Andrea Legarreta manda mensaje de agradecimiento y comparte detalles de su recuperación

View this post on Instagram

¡¡Y sí!! ¡¡Hay días en que dan ganas de gritarlo a los 4 vientos!! #PincheCovid 👊🏻 PERO VAMOS A SALIR DE ESTA!! Y la manera de salir lo más pronto posible es en EQUIPO!! No es momento de ser egoístas!! Si no tenemos necesidad de salir NO SALGAMOS! Si debemos salir a trabajar CUIDÉMONOS y así cuidamos a los demás, incluidos los nuestros… Dios me los bendiga a todos!! #quedateencasa 🙏🏻 coordinación @almusdelatorre La camiseta la consigues en @customrockatelier y donarán un porcentaje para material de protección para médicos!!