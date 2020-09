La camioneta que Kendall Jenner tuvo antes de poder conducir

Entretenimiento

Su fascinación por los autos empezó desde muy joven

Manejar es un rito de iniciación en el que todos participan, generalmente entre los 16 y los 18 años. Pero para las personas que crecieron en medio de la fama o que alcanzaron el estrellato a una edad temprana, la idea de obtener una licencia de conducir y tomar el examen se vuelve abrumadora y, a menudo, completamente innecesario.

Estas celebridades que valen millones, por lo general tienen un chofer que las lleva a todos lados.

Kendall Jenner fue una de las celebridades que tuvo un auto incluso antes de poder conducir. Ella ganó fama por ser parte de Keeping Up with the Kardashians, antes de convertirse en supermodelo y una de las celebridades más seguidas en Instagram.

Antes de todo eso, la rica familia de Kendall se aseguró de que ella se moviera con estilo. La estrella de reality shows recibió una Range Rover de $90,000 dólares por su cumpleaños 16, antes de que pudiera conducir el auto.

Si crees que una Range Rover es sexy, mira una junto a la bella modelo @kendalljenner. pic.twitter.com/eV2wPgBYYC — Jose Luis Colmenter (@JLuisColmenter5) December 1, 2014

Kendall Jenner's Range Rover pic.twitter.com/cQXxVXB3bn — The Sexy Vehicles™ ㉦ (@TheSexyVehicles) December 13, 2013

Con el paso de los años y al igual que sus hermanas, Kendall ahora es una fanática de los autos, la modelo tiene un hermoso Corvette aguamarina y un elegante Camaro.

Además: