Reactivan el servicio de trenes entre los condado de Los Ángeles y Ventura

Luego de meses de una pausa en el servicio debido a la baja demanda de viajeros causada por la pandemia del coronavirus, Metrolink reactivará dos trenes entre Los Ángeles y el condado de Ventura.

A través de un comunicado, la empresa anunció que los trenes 101 y 110 retomarían sus horarios de salida desde este martes, luego de ver un aumento en la demanda de viajeros.

You asked for hand sanitizer on our trains. Guess what? We’ve given you two dispensers in every car – one by each door. Stay healthy, riders! #CleanCommute #OurMetrolink pic.twitter.com/imCb1Th87P

— Metrolink (@Metrolink) September 8, 2020