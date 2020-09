¡120 grados F! Se rompen récords de calor en California y Bernie Sanders señala ignorancia de Trump

California

En uno de los días más calientes en la historia reciente explotan peligrosos incendios forestales en el estado

Tal y como fue pronosticado por los expertos, la ola de calor en el oeste de Estados Unidos y específicamente en el sur de California ya empieza a arrojar algunos récords de temperatura en este fin de semana de Labor Day.

En la ciudad de El Centro, en el fronterizo Condado Imperial al sureste de California, se registraron por la tarde hasta 120 grados Fahrenheit (aproximadamente 49 grados C), un récord para el mes de septiembre en dicha área.

A daily record for the El Centro, CA area was set today with a high so far of 120°F. This also breaks the highest recorded temperature during the month of September. Previous record was 118°F. #cawx pic.twitter.com/9EDvbP87xm — NWS Phoenix (@NWSPhoenix) September 5, 2020

En el Valle de San Fernando, en el Condado de Los Ángeles, la temperatura más alta se registró en Woodland Hills, con 117 grados F (47 C), un nuevo récord en esta fecha.

Record High Temperature broken at Woodland Hills (Pierce College) now at 117 degrees so far today. This breaks the old record of 114 degrees set in 1955 for this date. #LAheat #LAweather #CAwx #heatwave pic.twitter.com/VDIdUHdgWc — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 5, 2020

Se esperaba que la temperatura llegara incluso más arriba entre sábado y domingo en el Valle de San Fernando, como en Burbank, una ciudad famosa por sus estudios de TV y cinematográficos y que llegó a un récord de 113 grados F.

BURBANK TIED ALL-TIME MONTHLY RECORD HIGH TEMPERATURE at 113 degrees today. This ties the record of 113 degrees set on 9/12/1971 #LAheat #LAweather #CAwx #heatwave pic.twitter.com/lucTsfJXqn — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 5, 2020

El viernes se registraron 109 grados F en Palmdale, al norte del condado de Los Ángeles. El sábado se llegó a un nuevo récord con 111 grados F.

PALMDALE RECORD HIGH MONTHLY TEMPERATURE now at 111 degrees so far today. This breaks the old record of 109 degrees set most recently 9/2/1996 #LAheat #LAweather #CAwx #heatwave pic.twitter.com/70rCx5UTTr — NWS Los Angeles (@NWSLosAngeles) September 5, 2020

En este contexto explotaron dos peligrosos incendios más en el estado: uno en el Condado San Bernardino, en el sur de California, denominado como Incendio El Dorado, que rápidamente creció a 1,000 acres y obligó a evacuaciones.

West Fire 🔥 Danger The #ElDoradoFire started & grew fast between Oak Glen & Yucaipa, California where mandatory evacuations were ordered on Saturday. Unfortunately, blustery conditions in the coming days will fuel the fire risk out west. #CAwx #californiawildfires

📽️: @nik_muk pic.twitter.com/cDvQ95trSn — WeatherNation (@WeatherNation) September 5, 2020

Y otro en el área de Fresno, en el centro de California, que alcanzó por la tarde los 5,000 acres y una alerta de posible tornado de fuego.

Las autoridades publicaron una alerta de incendio para todo el estado hasta el miércoles por las extremas temperaturas, vientos fuertes y baja humedad.

A propósito de la ola de calor extremo y otros fenómenos climáticos graves, el senador Bernie Sanders señaló en Twitter el sábado que en estos tiempos de desastre natural “tenemos un presidente que no cree en la ciencia. Eso es increíblemente peligroso. Debemos derrotar a Trump y avanzar a un Nuevo Acuerdo Verde”.

At a time of record-breaking heat waves, wildfires, hurricanes and other climate change-fueled disasters, we have a president who doesn’t believe in science. That is unbelievably dangerous. We must defeat Trump and pass a Green New Deal. https://t.co/wFpNUMU51J — Bernie Sanders (@BernieSanders) September 5, 2020

Las autoridades declararon estado de emergencia el viernes en California, una medida para facilitar mayores recursos, al tiempo que se le pidió al público ayudar con una serie de medidas para ahorrar energía y ayudar a evitar apagones obligados, aunque éstos pueden suceder.