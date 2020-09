Un joven latino mata a su madre en Miami tras una discusión por el control del aire acondicionado

Un joven de 29 años ha reconocido haber matado a su madre a tiros tras una fuerte discusión sobre un automóvil, un jugo de naranja y un control remoto del aire acondicionado. Los hechos ocurrieron el domingo por la tarde en la casa de North Miami Beach.

La policía dice que Luis Martín Pages llamó con histeria al 911 para decir que había disparado a su madre situada en la 2085 NE 135th Terrace.

Según el informe del arresto, cuando llegó un oficial poco después de las 5pm, Pages dijo: “La maté. Llévame a la cárcel”.

La policía identificó a la víctima como Miriam González, de 59 años. Pages luego dijo a los detectives que él y su madre discutieron sobre el uso del auto para ir a buscar trabajo, y luego sobre un problema con un jugo de naranja.

