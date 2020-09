VIDEO: Sultan Adekoya, el niño nigeriano de 10 años que ya es comparado con Muhammad Ali

Siempre que hablamos de boxeo, es inevitable que un nombre llegue a nuestra mente: Muhammad Ali. El llamado Campeón Indiscutible de los Pesos Pesados por la revista The Ring, es una de las grandes referencias del boxeo e inspiración de pugilista de todas las edades.

Esta semana, se ha viralizado en redes sociales el video de un niño de Nigeria que muestra un talento fuera de lo común en el boxeo, a tal grado que a sus 10 años ya lo llaman el Muhammad Ali nigeriano.

Meet 10-year old boxing sensation Sultan Adekoya with his trainer, Coach Tito. Served from Egbeda, Lagos. Sultan has won some great fights. MYSD has found him in our talent hunt. There is gold in this kid ! pic.twitter.com/JbJToYogp1

