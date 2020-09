Cuáles son los signos más melancólicos del Zodiaco

Astrología

Para estos signos zodiacales olvidarse de los momentos que les dieron felicidad en el pasado no es nada fácil e incluso, pueden entristecerse

Los recuerdos generan en nosotros sentimientos de melancolía cuando fueron buenos y desearíamos que se volvieran a repetir. Podríamos invertir horas pensando en las personas que nos dieron momentos de alegría, los maravillosos lugares que visitamos o situaciones que nos dieron mucha felicidad, pero cuando nuestra mente regresa a la realidad hacemos una pausa y seguimos con normalidad.

Sin embargo, hay signos que les resulta difícil estar en el presente y se aferran al pasado. Pueden pensar que no habrá mejores momentos o no sueltan el daño que recibieron atrás y sueñan con vengarse. Como quiera que sea, ver al futuro no es una opción para ellos, al menos, en el corto plazo.

Aries

Su fuerte carácter le impide olvidarse de las ofensas que recibió en el pasado. Si alguien lo criticó, insultó o lastimó revivirá el momento hasta el cansancio. Es difícil que pueda darle la vuelta a la página, pero al final podrá lograrlo.

Cáncer

Es el signo más melancólico del Zodiaco. No le agradan los cambios y si por él fuera, todo seguiría igual de principio a fin. Se siente cómodo en el pasado, por lo que se entrega en cuerpo y alma a tratar de revivir esos momentos y se entristece cuando se percata que eso jamás será posible.

Escorpión

Tiene la fama de ser muy vengativo, pero no solo recuerdan las cosas malas, también las buenas. Guarda en su corazón los momentos más bellos que vivió y se resiste a dejarlos atrás. Sin embargo, no es malo. Eso le permite seguir el camino hacia el futuro que desea.

Capricornio

Posee una privilegiada memoria que le facilita recordar hasta los mínimos detalles. Cuando está con sus amigos rememorando cosas que vivieron suele contar casi a la perfección lo que sucedió, por lo que tiende a aferrarse al pasado, sin embargo, cuando se percata que esos momentos ya no volverán acepta el presente.

