Ex pareja de Hulk sigue devastada porque el futbolista se casó con su sobrina

En los últimos meses, el futbolista brasileño Givanildo Vieira Luis Fernando de Souza, mejor conocido como Hulk, ha estado en el ojo del huracán porque después de llevar una relación de 12 años con Iran Angelo de Souza, con quien tuvo tres hijos, la abandonó para casarse con Camila Angelo, sobrina de su ex pareja.

Fue en octubre de 2019 cuando se dio a conocer el rumor de que Camila y Hulk salían, y fue el mismo futbolista quien habló con los medios de comunicación y confirmó el hecho. Cinco meses después, en marzo de 2020, la pareja contrajo matrimonio y a seis meses de la unión, Iran Angelo aún no puede superar la separación con Hulk ni perdonar a su sobrina. En una entrevista para la revista brasileña VIDAS, la ex pareja del futbolista contó su pesar.

“Me despierto y me duermo sin entender por qué me pasó todo esto. El dolor es muy grande, a veces creo que me arrancará el corazón. Ella era una hija para mí. Ella conocía mis debilidades, inseguridades, dolores, miedos y tenía mi amor incondicional. Manejaba mi vida, y para mí todo lo que decía era bueno, estaba bien, era ético. Para mí, ella era perfecta en todo y por ella renuncié a la dirección de mi vida. Si cometí un error, Dios mío, fue porque amaba y confiaba demasiado”, declaró Iran Angelo.

Tras estas dolorosas declaraciones, ni Hulk ni Camila Angelo se han manifestado al respecto. Desde hace algunos meses, Iran borró de su Instagram todas las fotografías en las que aparecía con Camla o con Hulk, mientras que en esta red social de Camila, la mayoría de sus imágenes son compartiendo su día con el futbolista brasileño.

