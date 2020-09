“Le encanta que le defequen encima”: Celina Powell revela el extraño fetiche de Odell Beckham Jr.

Para pesar de muchos, ser un atleta de alto rendimiento y competir en la élite de un deporte convierte a los jugadores en personas públicas que siempre están en riesgo de que alguna parte incómoda de su vida privada se revele, tal como le pasó a Odell Beckham Jr. esta semana.

Este martes, la modelo y socialité estadounidense Celina Powell, hizo una grotesca revelación sobre el ala abierta de los Browns de Cleveland, pues declaró en su podcast que al jugador de fútbol americano le gusta que le defequen encima cuando tiene relaciones sexuales.

Celina Powell and Aliza interviewed Chief Keef's baby mama, Slim Danger, on their podcast Thots Next Door. She revealed the football player that asked her to sh*t on him…Odell Beckham Jr.🥴. Two Cup, One Beckham💩

