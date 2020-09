¿Comprometido y contento? Lionel Messi entrenó en su día de descanso, sonrió y volvió a ilusionar a los fans

Deportes

El capitán blaugrana luce contento trabajando con sus compañeros

Este jueves Lionel Messi decidió no descansar en su día libre y vivió su segundo día de entrenamiento con sus compañeros, algo que muchos consideran como un gesto de compromiso que refleja la entrega que el astro dará en lo que podría ser su última temporada con el equipo.

Luego de lunes y martes entrenando en solitario, el miércoles el argentino se sumó al trabajo con sus compañeros, una vez que cumplió con el protocolo de La Liga de dar negativo en dos pruebas para detectar coronavirus; allí se le vio sonriente y disfrutando del trabajo, tal y como lo refleja el video compartido por el youtuber Mr. Beanyman.

Si a esto le sumamos que este jueves el argentino sacrificó su día libre para ponerse bajo las órdenes de Ronald Koeman, podemos hablar de un compromiso del jugador con la institución, algo que gran parte de la afición dudaba cuando el astro reveló su decisión de quedarse en el Barcelona por no tener dinero para pagar su cláusula de rescisión y no querer ir a juicio contra el club. Muchos aficionados pensaron que Messi se habría quedado a disgusto y que no pondría su 100%, pero esas teorías empiezan a desvanecerse, tal y como se aprecia en los comentarios de los seguidores.

Bien Messi, yendo a entrenar en el día libre. Así sí, demuestra compromiso. PD: Señores Planes y Bartomeu. A qué esperáis para dar salidas? Quedan 2 semanas para la Liga y sólo se ha ido Rakitic. Espabilar!! — CULÉ VS MADRIDISTA (@GGSportsYT) September 10, 2020

50 goles entre los 2. FACIL pic.twitter.com/O70E5teD3S — COUTIENISMO (@COUTIENISMO) September 9, 2020

Me alegro mi idolo messi esta feliz por entrenar con el grupo. Aguante messi carajo — Jose Antonio 🇵🇦 (@AntoJosearq1986) September 9, 2020

El próximo sábado, el Barcelona tendrá su primer compromiso de la pretemporada, ya que enfrentarán al Nàstic de Tarragona en el estadio Johan Cruyff.