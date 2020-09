El golazo de la jornada: Juan Iturbe de Pumas maravilló a la Liga MX

Los Pumas están que no creen en nadie en este Guard1anes 2020 de la Liga MX, después de nueve jornadas disputadas son líderes con 19 puntos, además de ser el único equipo que está invicto, un logro para el técnico Andrés Lillini que tomó el equipo tras la sorpresiva salida de Míchel González a pocos días de arrancar el torneo.

Los universitarios confirmaron su buen momento con su victoria por 2-1 ante Santos Laguna en la jornada 9, pero el que se llevó la noche fue Juan Iturbe que se reencontró con el gol 10 meses después y de la mejor forma.

El paraguayo puso el 1-0 con un potente tiro desde tres cuartos de cancha que resultó imparable para el arquero de los de la Comarca, Carlos Acevedo, quien se vio sorprendido y no pudo hacer nada ante tal golazo.

La “diana” fue admirada por aficionados y expertos de la Liga MX y la pusieron como contendiente al mejor gol del torneo, que aunque apenas va a la mitad, la calidad de la anotación dejó impactados a todos.

This ball had a mind of its own 😱☄️ @PumasMX @LigaBBVAMX pic.twitter.com/PU92OJqWxx

— FOX Soccer (@FOXSoccer) September 10, 2020