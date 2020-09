Exfigura de Chivas, “Zully” Ledesma, le tiró con todo a Toño Rodríguez

Deportes

El exportero del Rebaño apuntó que no le gusta su estilo

El portero de las Chivas, Toño Rodríguez, ya no sabe ni de dónde le llueven las críticas pues tras su grave error ante Querétaro que le costó el empate 1-1, no ha dejado de ser atacado por la afición del Rebaño.

A estos comentarios se sumó uno de los porteros más reconocidos en la historia del Guadalajara, Javier “Zully” Ledesma, quien destacó que Rodríguez debe tomar con responsabilidad el lugar que tiene en Chivas, uno de los equipos más importantes de México.

“Yo creo que son detalles que Toño tiene que asimilar, no es lo mismo jugar en Lobos BUAP que en Chivas, en Chivas es demasiada exigencia, todos los ojos de la gente están en lo que el arquero del equipo del Guadalajara puede hacer o puede dejar de hacer, como en este caso. La verdad es que no te perdonan nada, es una gran responsabilidad que así como cuando haces buenas acciones te lo reconocen, cuando la suerte no te acompaña también la afición te recrimina mucho”, indicó el “Zully” en entrevista para Mediotiempo.

pic.twitter.com/k4COTBY7XD — Momentos Sublimes del Fútbol Mexicano (@MomentosFutbolM) September 9, 2020

Ledesma habló de los errores que desde su punto de vista está cometiendo el portero del Rebaño y que le están costando el puesto en el equipo.

“Toño tiene mucho que aprender todavía, él quiere proyectar una imagen, quiere irradiar confianza sobre todo a sus compañeros y creo que ese exceso de confianza que se tiene de repente le juega malas pasadas. Técnicamente tiene detalles importantes, la técnica que está manejando desde mi punto de vista no le ayuda, él está convencido de que sí le ayuda y pues adelante, él es el que corre riesgos y toma las determinaciones“, apuntó.

Toño Rodríguez también cometió un error grave en el juego ante Toluca que Chivas terminó perdiendo 1-0 y por ello, el técnico Víctor Manuel Vucetich lo mandaría a la banca para el juego ante Necaxa del próximo viernes dentro de la jornada 10, su lugar lo ocuparía Raúl Gudiño.