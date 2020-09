Pepe Aguilar no se queda con las ganas

Noticias

El cantante zacatecano grabó 'Setentas', un álbum con el que revisitó los éxitos con los que solía emocionarse su madre

Pepe Aguilar dejó estupefactos a sus seguidores con el lanzamiento de su más reciente sencillo, no solo porque reversionó “Porque yo te amo”, un megaéxito que quizá nadie, además de su intérprete original, Sandro de América, se había atrevido a tocar, sino porque acompañó este tema con un video animado que cuenta una historia detectivesca.

“Hoy es el día del periodista, felicidades”, dijo el cantante a su audiencia virtual desde su rancho en Zacatecas, México. “Ustedes trabajando y yo feliz presentando mi disco”.

Aguilar apareció en la videoconferencia con lentes oscuros y un sobrio saco negro. A su lado derecho, en una pequeña pantalla, se proyectaron escenas del video animado que, según dijo, cuenta la primera de tres partes de una historia que continuará con otros de los temas que incluirá en “Setentas”, un álbum del que poco o nada se sabía hasta esta semana.

“Estoy aquí para contarles de mi nuevo disco grabado hace un par de años”, dijo Aguilar con todo desenfadado. “Recién terminé la última canción; se hizo andando yo de gira y por eso tardamos tanto tiempo en hacerlo”.

Luego llegó la pandemia, y entonces más se atrasó el disco, del que Aguilar no quiso adelantar mucho, tan solo que será un producto que se venderá en todos los formatos posibles: vinilo, cassete, CD y digital. Porque, dijo, nada iguala la emoción de abrir el disco o el casete y leer los detalles de la producción. Si funciona o no con las nuevas generaciones, eso está por verse. Pero ese tipo de retos son los que han identificado los 30 años de la carrera de Aguilar.

Este álbum es algo así como un capricho del cantante. Aunque no fueron canciones de su época, puesto que nació en 1968 y en los años setenta era todavía un niño, dijo que su madre, la también cantante Flor Silvestre, solía escuchar “toda emocionada” a intérpretes como Sandro, que marcaron con sus temas esa década en toda Iberoamérica.

“Como músico uno tiene deudas”, dijo. “Son canciones con las que uno creció, ¿y por qué se va uno a limitar? Hay clásicos de diferentes épocas, estilos, colores, sabores, regiones, y a mí me llegaron diferentes géneros, y mi voz me da chance de poder cantar lo que me gusta, ¿y por qué me voy a quedar con las ganas?”.

Pero no solo se trataba de sacarse esta espina. Aguilar también quería que este disco se produjera tal y como se producían los álbumes en los setentas, cuando no había tantos recursos tecnológicos y tampoco se recurría a tantos efectos auditivos. Fue algo como regresar a lo básico, explicó.

“Esta es la otra cara de la moneda [en contraste con la corriente más tecnológica]”, dijo. “Llámenme anticuado, pero me gusta que los músicos toquen chidísimo, que las canciones estén buenísimas, que sea un reto para mi voz, para mi estilo, que sea algo buenísimo y que perdure. Por eso hice ‘Setentas'”.

Aguilar también reveló que serán diez temas en total, y que el desenlace de la trilogía de videos animados será dramático. Al mismo tiempo, espera que los chicos que no conocieron a los artistas setenteros los descubran y los veneren.

“Creo que los jóvenes merecen oír estas bellezas”, dijo.