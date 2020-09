¿Puede un trapeador de vapor matar los gérmenes?

Consumer Reports

En el paquete de la mayoría de los trapeadores de vapor verás afirmaciones como “desinfecta las bacterias en un 99.9%” o “elimina el 99.9% de los gérmenes y bacterias”.

¿Son estas afirmaciones exageradas y se aplican a un virus como el coronavirus?

Nos comunicamos con algunos microbiólogos para averiguarlo. La respuesta corta: Técnicamente, sí. El vapor puede matar patógenos, incluyendo el coronavirus.

“Debido a que el calor y el vapor matan los virus, estos trapeadores ciertamente serán capaces de matar los virus”, dice la doctora Paula Cannon, profesora de microbiología en la Escuela de Medicina Keck de la USC en Los Ángeles.

Pero la verdadera pregunta es si tiene sentido usar un trapeador de vapor para desinfectar. La respuesta es realmente no.

Cannon explica que los virus en general son muy susceptibles al calor.

“Los virus vienen ‘envueltos en plástico’ en una capa de grasa que los ayuda a sobrevivir en nuestros cuerpos, actuando como un tipo de cubierta invisible”, dice Cannon.

Las puntas en el exterior de esta capa de grasa permiten que el virus se agarre y entre en las células de tu cuerpo. Sin embargo, esta capa de grasa es bastante frágil y puede romperse fácilmente con las altas temperaturas.

“Puedes pensar que se derrite por las altas temperaturas”, dice Cannon. “Y una vez que eso sucede, la partícula del virus ya no está intacta y ya no puede infectar nada”.

Pero ¿qué tan alta debe ser la temperatura? Según el doctor Philip M. Tierno, profesor clínico de microbiología y patología de la Universidad de Nueva York, la mayoría de los patógenos, incluyendo el coronavirus, morirán a 212 °F.

Los trapeadores de vapor pueden alcanzar esa temperatura, pero debes mantener el trapeador en su lugar durante al menos 10 minutos para que sea efectivo. Y esa es la trampa: Vaporizar tu piso durante minutos a la vez puede matar los patógenos pero también dañar el piso. (El vapor puede reventar las baldosas o mosaicos y entrar debajo de las tablas del piso de madera y deformarlas).

Además, algunos trapeadores de vapor requieren que los bombees manualmente para generar vapor, lo que significa que la temperatura puede oscilar, haciendo difícil saber si realmente estás matando los gérmenes.

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades no recomiendan desinfectar los pisos en general para prevenir la propagación del coronavirus, incluso si alguien en tu hogar está enfermo con COVID-19. Pero sí aconsejan desinfectar cualquier área que pueda tener sangre, heces o fluidos corporales, por ejemplo el piso del baño.

Pero aunque un trapeador de vapor podría ser efectivo para eso, es mejor limpiar los pisos con un desinfectante doméstico registrado por la Agencia de Protección Ambiental (EPA), como una solución de cloro para pisos no porosos o Lysol Disinfectant Spray para pisos de madera. También puedes usar otros limpiadores domésticos comunes que matan los gérmenes. (Verifica que se recomiende el uso del producto en el tipo de piso que tienes).

Trapeadores de vapor de alto rendimiento

Tal vez no sean prácticos para desinfectar, pero un buen trapeador de vapor puede facilitar la limpieza de la suciedad pegajosa en los pisos. Aquí están los trapeadores que tuvieron mejores resultados en las pruebas de Consumer Reports. Para obtener más información, consulta nuestra guía de compras y las calificaciones de los trapeadores de vapor.

Inscríbete para recibir Salud y Bienestar, el nuevo boletín mensual que te ofrece todo sobre salud, nutrición, condición física ¡y mucho más! Recibe contenido nuevo entregado directamente a tu correo electrónico.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2020, Consumer Reports, Inc.