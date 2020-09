¿Qué pasará con la ayuda económica después de que el paquete de estímulo fracasara en el Senado?

Dinero

Los republicanos descartaron un segundo cheque de estímulos de $1,200 dólares antes de las elecciones

El paquete de estímulo de $500,000 dólares que los senadores republicanos presentaron este jueves no consiguió la mayoría necesaria en la Cámara alta. Este plan, que no incluía los pagos directos de hasta $1,200 dólares, no tenían el visto bueno de los demócratas, que en mayo propusieron uno de $3.5 billones de dólares.

Tras el fracaso de la votación, muchos senadores republicanos dieron por hecho que no habrá un paquete de estímulo antes de las elecciones del 3 de noviembre, lo que aumenta la incertidumbre de muchas familias. Sin embargo, ambos partidos se han mostrado optimistas de cara a llegar a un acuerdo.

Hay al menos cuatro escenarios posibles de lo que podría pasar a partir de ahora:

1. Aprobar proyectos de ley más pequeños

Puede que los congresistas saquen adelante pequeñas leyes que recojan temas en los que sí coinciden. Uno de esos proyectos de ley ya se presentó en la Cámara de representantes y busca enviar fondos al Servicio Postal estadounidense (USPS) antes de las elecciones de noviembre.

2. Firmar órdenes ejecutivas

Ya el presidente Trump hizo uso de sus poderes presidenciales cuando las negociaciones fracasaron el pasado 7 de agosto. La semana pasada, el presidente dijo en una conferencia de prensa que podría considerar usar $300,000 mil millones de dólares destinados al paquete de estímulo y que no se usaron para enviárselo a los estadounidenses.

3. Esperar que pasen las elecciones

Los comicios y las estrategias electorales presionan a los congresistas, que quieren asegurarse su escaño. Algunos de ellos prefieren esperar al 4 de noviembre para retomar las negociaciones. Cualquier cambio de mayoría en alguna de las cámaras podría alterar la probabilidad de que se aprueben o no ciertas leyes.

4. No tomar más medidas

El desempleo se mantiene a niveles sumamente elevados y se avecina probablemente una crisis de la vivienda. Si no se aprueban políticas individuales, un paquete de estímulo u órdenes ejecutivas muchas familias se quedarán sin posibilidades para afrontar su día a día y la economía se sumiría en una recesión aún más profunda.