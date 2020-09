Un respiro para los trabajadores independientes

Los Ángeles

Entra en vigor la ley AB 2257 que deja de limitar la cantidad de trabajos que pueden realizar por año

Una nueva ley de California, que modifica otra que durante todo el año generó protestas de periodistas y músicos, entre otros gremios —al imponer que solo se les aceptaran 35 trabajos anuales— entró en vigor este 8 de spetiembre.

El gobernador GavinNewsom firmó la AB 2257 que vino a modificar de manera parcial la A B5, ambas de la asambleísta estatal Lorena González de San Diego.

Durante más de ocho meses, la AB5 mandó al desempleo a muchos periodistas independientes de California, conocidos como agentes libres o freelancers; además de a músicos, camioneros independientes y a propietarios de pequeñas franquicias.

La AB5 indicaba que si una empresa o patrón solicitaba más de ese tope de 35 trabajos a un empleado independiente lo iba a tener que contratar, con todas las prestaciones —como vacaciones, seguro médico y más, algo que para muchas empresas iba a resultar incosteable.

El resultado fue que muchos patrones dejaron de solicitar servicios de independientes.

José Lebrija, un freelancer fronterizo que a menudo trabaja asignaciones que le encargan CNN, Telemundo y canales europeos, dijo que la AB5 “los limitaba”.

Indicó que alguna de las bases del trabajo de los periodistas independientes es la disponibilidad, además del profesionalismo”.

“Los medios nos buscan porque trabajamos bien, pero no decimos que no, independientemente de la hora o condiciones en que se nos pide el trabajo”.

Entonces, trabajar unas cuantas asignaciones a lo largo de un año “no da para vivir. Es un atentado, los periodistas independientes tendrían que olvidarse del periodismo y dedicarse a otra cosa, porque ya no tendrías la disponibilidad para el trabajo”, expresó.

Un par de fotógrafos independientes en San Diego llegaron a plantear la posibilidad de mudarse de estado para poder conservar sus trabajos.

Nelly Cervantes, también reportera independiente, dijo que está de acuerdo con el sentido original de la AB5 pero no con la parte que afectó a periodistas, músicos y camioneros independientes entre otros.

“El pleito fundamental es que las empresas de transporte por aplicaciones se escudan en el argumento de que no son corporaciones para no pagar impuestos de nómina y otras prestaciones”, indicó.

“No se trata de prohibir a la gente que trabaje, sino que algunas empresas como Uber y Lyft se escudan en que no son empresas, sino plataformas de servicios, con lo que no pagan importantes impuestos al estado, y tampoco aportan al seguro de desempleo”, dijo la reportera.

Ese parece ser el cambio que promovió la legisladora González al “exceptuar” de la AB5 a los gremios que limitó colateralmente su ley.

La AB 2257, que ahora entró en vigor, exime a muchas ocupaciones en los medios de comunicación, la música y otras industrias de los requisitos de AB 5.

Cuando González formuló la AB5, la ley fue respaldada por sindicatos que esperaban organizar a cientos de miles de conductores del servicios de transporte compartido de Uber y Lyft.

AB 2257 “establece un equilibrio pero mantiene protecciones para los trabajadores ante la clasificación errónea”, dijo González.

La nueva ley también establece ciertos requisitos para los reporteros y fotógrafos independientes.

Ambos quedan exceptuados de la A B5 siempre y cuando su trabajo no se rija por un contrato por escrito, que el trabajador independiente no reemplace a un empleado regular, y que no se le prohíba trabajar para varios puntos de venta.

Aunque la AB 2257 estableció excepciones, la ley A B5 todavía afectaría a conductores de Uber, Lyft y otros servicios por plataformas.

Esas empresas cuestionan actualmente en tribunales a la A B5 y promueven la Proposición 22, que eximiría también de limitaciones de la A B5 a los conductores de servicios por aplicaciones.

La legislatura aprobó en sesión sin descanso la AB 2257 el último día de agosto junto con decenas de propuestas de nuevas leyes.

Una semana después el gobernador firmaba la ley para que entrara en vigor desde ahora.