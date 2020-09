Video: Adolescente hispana le da de fumar marihuana a su hermanito de tres años y lo transmite en Facebook Live

TEXAS – Un video mostrando a un infante fumando lo que aparentemente es marihuana se convirtió viral y llegó a la atención de las autoridades de San Antonio.

Oficiales informaron que han arrestado a una mujer hispana en el caso, quien según investigadores es la hermana del pequeño que aparece en las imágenes del video.

El novio de la sospechosa también fue detenido, según informaron oficiales del Condado Bexar.

Larissa Contreras fue arrestada este jueves y unas horas más tarde su novio, Thomas Esquivel, también fue encarcelado. Ambos enfrentan cargos por haber puesto en peligro la vida de un menor.

Según el sheriff del Condado Bexar Javier Salazar, en un punto de la grabación el niño de 3 años se estaba ahogando con el humo mientras que se escuchaba a otras personas riéndose.

Woman and her boyfriend arrested after video of San Antonio toddler smoking pot, deputies say https://t.co/aQtWUYSQIu

— KHOU 11 News Houston (@KHOU) September 11, 2020