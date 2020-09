Choque mortal en el Freeway 110: un conductor manejaba en sentido contrario

Dos personas perdieron la vida la mañana del sábado en el área de Los Ángeles por un espantoso choque sobre una autopista.

De acuerdo con los primeros reportes, un vehículo era conducido a gran velocidad y en sentido contrario con dirección sur sobre el freeway 110 a la altura de El Segundo Blvd., cerca del puerto de Los Ángeles. Luego ocurrió el choque mortal.

Cuando los oficiales de la Patrulla de Caminos de California llegaron a la escena encontraron un auto en llamas y el otro volcado sobre el puente que conecta la rampa de la calle 182 con la autopista en dirección norte.

