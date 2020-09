Conmoción mundial: ejecutan a luchador iraní por protestar contra el gobierno

Deportes

Navid Afkarí estaba acusado de asesinar a un guardia de seguridad

El campeón iraní de lucha, Navid Afkarí, fue ejecutado en la ciudad de Shirz, ubicada al sur de Irán, luego de que fue condenado a muerte por el asesinato de un guardia de seguridad, ocurrido en 2018, mientras protestaba en contra del gobierno de su país.

En un vídeo transmitido la semana pasada por la televisión estatal iraní, Afkarí afirmaba en su declaración que apuñaló dos veces a la víctima, aunque la defensa apuntó que la confesión había sido extraída bajo tortura, por lo que se inició una campaña para salvar al deportista y se hizo viral en redes sociales.

#Iran: We are completely shocked, saddened & horrified at the secret execution of Navid Afkari, a young man with a promising future ahead of him. This travesty of justice needs immediate int'l action through public & private interventions.https://t.co/lxAQ3sIDKG #نوید_افکاری — Amnesty International (@amnesty) September 12, 2020

La organización humanitaria Human Rights Watch, el Comité Olímpico Internacional y la FIFA se habían unido en apoyo por salvar la vida del luchador de 27 años, además el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de UFC, Dana White, habían pedido al gobierno de Irán que perdonaran al luchador.

…To the leaders of Iran, I would greatly appreciate if you would spare this young man’s life, and not execute him. Thank you! @UFC @DanaWhite @FoxNews https://t.co/NkJb4IsQpt — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) September 3, 2020

Los esfuerzos no dieron frutos y esta mañana Afkarí fue ahorcado lo que causó conmoción en el mundo y protestas. En Berlín, un grupo de personas se manifestó a las afueras de la embajada de Irán, mientras que el Comité Olímpico Internacional se dijo impactado por la ejecución del atleta y lamentó que no se hayan tenido en cuenta “las súplicas de atletas de todo el mundo” y los llamamientos personales del presidente Thomas Bach al líder supremo iraní, Alí Jameneí.

IOC Statement on the execution of wrestler Navid Afkari in Iran https://t.co/CbnfHClWZG — IOC MEDIA (@iocmedia) September 12, 2020

Los dos hermanos de Afkarí también se encuentran arrestados y fueron condenados a 54 y 27 años de cárcel.