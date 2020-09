Hieren de bala en Compton a dos alguaciles del Sheriff de Los Ángeles

Dos agentes del Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles (LASD) fueron baleados en una estación de metro en Compton el sábado por la noche, dijeron las autoridades.

El incidente ocurrió en la estación Metro Blue Line en Willowbrook y Compton Boulevard alrededor de las 7 p.m. La estación está a poca distancia de la estación del sheriff de Compton.

El Departamento del Sheriff de los Angeles comunicó en Twitter: “Hace unos momentos, dos de nuestros alguaciles fueron baleados en Compton y trasladados a un hospital local. Ambos todavía están luchando por sus vidas, así que manténgalos en sus pensamientos y oraciones. Actualizaremos este hilo con información a medida que esté disponible.”

Moments ago, 2 of our Sheriff Deputies were shot in Compton and were transported to a local hospital. They are both still fighting for their lives, so please keep them in your thoughts and prayers. We will update this thread with information as it becomes available.

— LA County Sheriffs (@LASDHQ) September 13, 2020