Alertan sobre la mala calidad del aire en la Costa Oeste por humo y cenizas de incendios

Mientras que los bomberos siguen combatiendo incendios forestales que han causado más de 33 muertos desde agosto en la Costa Oeste, el humo provocado por las llamas amenaza la salud de millones de personas en la zona. Sobre todo la de aquellos más vulnerables que ya sufren de problemas respiratorios, como asma, y que intentan evitar contagiarse de coronavirus.

Las condiciones meteorológicas en la región están mejorando, lo que supone un alivio en la batalla para contener el fuego. Pero las cantidades de humo nocivo en el aire siguen peligrosas para la salud en varias zonas, en particular en el área de la bahía de San Francisco, advierten expertos. “Hay humo por todas partes”, dijo al diario San Francisco Chronicle el meteorólogo Jarret Claiborne. “Norte, sur, este y oeste“.

El aire contaminado por los incendios puede causar irritación e inflamación en los pulmones, lo que complica la situación, tomando en cuenta que la pandemia no ha terminado.

Un pulmonólogo explicó a nuestra cadena hermana MSNBC que no solo hay un incremento en las cenizas en el aire, “sino también de otros químicos, como el diesel que se quema. Es muy serio y estamos todos en peligro de enfermarnos de esto, no podemos ignorarlo“.

El Distrito Metropolitano de Manejo de la Calidad del Aire de Sacramento lleva advirtiendo desde el viernes que el aire en la ciudad es “insalubre”. Esta insalubridad puede afectar a las personas con problemas respiratorios o enfermedades cardíacas y a las vulnerables como niños y ancianos, agregó el distrito.

Here is a visible satellite image valid at 2pm PDT showing the vast extent of the wildfire smoke. The area in the orange contour is smoke in the mid-upper levels of the atmosphere that has reached as far east as Michigan! The red contour is the dense smoke near the West Coast. pic.twitter.com/J0OEFVA4oD

— NWS Weather Prediction Center (@NWSWPC) September 13, 2020