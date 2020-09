¿Haces amigos fácilmente? Conoce qué tan sociable es tu signo zodiacal

Astrología

No todos los signos tienen la facilidad para hacer amigos en cualquier lugar

¿Has notado cómo hay personas que tienen la sorprendente habilidad de hacer amigos fácilmente? No les cuesta comenzar una conversación, empatizar rápidamente, tienen una actitud bastante relajada y pareciera que conocen a todo mundo. Por el contrario, hay quienes no pueden abrirse naturalmente, acercarse a los demás y dejar sus miedos fuera para relacionarse.

De acuerdo con la astrología, cada signo zodiacal socializa de distinta manera y depende del carácter que le dieron los astros al nacer. Hay signos que son impulsivos y pueden hacer amigos rápidamente, mientras que otros son reservados y no confían en cualquiera. Conoce qué tan sociable es tu signo.

También lee: Descubre qué tipo de amigo eres de acuerdo a tu signo zodiacal

Aries

Disfruta conocer a las personas ya que le interesa descubrir cómo piensan los demás y, a su vez, desea expresarse y que el mundo sepa lo que tiene que decir. Le gusta sentir que lo escuchan por lo que la compañía para ellos es fundamental.

Tauro

Le agrada compartir el cariño que tiene por dentro, pero no lo hace con cualquiera. Si bien aparenta ser frío y serio, la realidad es que le gusta socializar. La mayoría quisiera ser amigo de un Tauro porque son leales y honestos, pero no a todos le abre su corazón.

Géminis

No es raro que Géminis salude a todo mundo cuando camina por la calle, lo hace de manera natural. Es un signo que necesita comunicarse como sea así que no se le complica iniciar una conversación. Lo único que frena ese ímpetu es que se preocupa por lo que los demás piensen u opinen de él.

Cáncer

Sabe ser social y amable, pero es tímido. Le cuesta acercarse para comenzar una conversación ya que le da pavor lo que las personas piensen de él o ella. No quiere que los demás conozcan sus secretos y defectos porque tiene miedo que no lo acepten.

Leo

Es una persona encantadora que no le cuesta ser sociable, sin embargo, sí se le dificulta hacer amigos. Esto se debe a que es muy orgulloso y egocéntrico, por lo que en apariencia es arrogante y eso aleja a las personas. Pero en el fondo es amable, generoso y para nada una persona falsa.

Virgo

Suele ser tímido, callado y reservado porque prefiere analizar el entorno antes de actuar. Le cuesta hacer amigos porque examina las actitudes de cada quien y es selectivo para relacionarse. Sin embargo, con quienes confía es divertido, inteligente y admirable.

Libra

A este signo le encanta conocer gente nueva y hacer amigos. Hay veces que suele ser tímido, pero eso no le impide empatizar rápidamente con desconocidos. La primera impresión no es importante para Libra porque no suele juzgar ni criticar a los demás.

Escorpión

Le gusta conocer personas y ampliar su círculo social, el problema es la imagen que los demás tienen de él. A la gente le da un poco de temor acercarse porque transmite misterio y parece mal encarado. Es cierto que no confía fácilmente, pero le encanta socializar.

Sagitario

Por su sentido del humor, optimismo y ganas de divertirse es muy fácil que haga amigos. Es natural para Sagitario socializar, además, las personas se sienten cómodas a su lado porque las hace reír constantemente. Es extrovertido y no le avergüenza quedar en ridículo.

Capricornio

Cuando la situación lo amerita es sociable, pero le cuesta un mundo hacer amigos. Y es que es un signo desconfiado que no se fía ni de su propia sombra. Si bien es educado y cordial no se abre fácilmente con gente nueva, mantiene su distancia y es reservado con su vida personal.

Acuario

Le cuesta acercarse a las personas y no es fácil que inicie una conversación debido a que es introvertido, pero cuando toma confianza es divertido, amable y bastante interesante. Su aire de misterio atrae a los demás, pero es muy reservado que solo abre su corazón a pocos afortunados.

Piscis

Es amable, auténtico y empático, cualidades que atraen a las personas, sin embargo, es uno de los signos más tímidos e introvertidos del Zodiaco. Le da pánico confiar porque no quiere que las personas jueguen ni se burlen de sus sentimientos.

Te puede interesar: Cuál es el estilo de manipulación propio de cada signo del Zodiaco