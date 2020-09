Newton hizo olvidar a Brady en triunfo de los Patriots

El mariscal de campo Cam Newton debutó este domingo con los New England Patriots y condujo el triunfo por 21-11 sobre los Miami Dolphins en el partido inaugural de la 101 temporada de la NFL.

Newton, que sustituyó al legendario Tom Brady, quien dejó al equipo tras 20 años, firmó dos anotaciones por tierra y se convirtió en el nuevo líder de la franquicia.

El nuevo mariscal de campo hizo 15 avances por tierra para 75 yardas y lanzó para otras 155, siendo siempre el líder de la ofensiva de los Patriots, que cambiaron su ofensiva tradicional aérea con Brady por la terrestre que ahora tienen con Newton.

El corredor Sony Michel agregó un touchdown para Nueva Inglaterra, que tuvo 217 de sus 357 yardas por tierra. Newton fue 15 de 19 pases.

Miami luchó durante la mayor parte del juego y perdió al mejor receptor DeVante Parker, quien se fue en el tercer cuarto con una lesión en el tendón de la corva.

El mariscal de campo Ryan Fitzpatrick completó 20 de 30 pases para 191 yardas y tres intercepciones. Miami se limitó a 269 yardas.

Newton anotó desde 11 yardas al comienzo del tercer cuarto para poner a Nueva Inglaterra arriba con parcial de 14-3.

Los Patriots volvieron a amenazar al final del período, pero el liniero defensivo Jerome Baker mantuvo a los Dolphins en el partido después que despojó al receptor abierto N’Keal Harry dentro de la línea de la yarda 5, provocando un balón suelto en la zona de anotación para un touchback.

👀 @CameronNewton 's second TD in New England! pic.twitter.com/PqUNvcqC8g

Los Dolphins recortaron la ventaja de Nueva Inglaterra a 14-11 en el último cuarto con un touchdown de 1 yarda del corredor Jordan Howard y una conversión de 2 puntos de Fitzpatrick con 10:31 minutos para el final del partido.

Los Patriots avanzaron rápidamente en su siguiente serie y se movieron dentro de las 40 yardas de Miami, gracias a una carrera de 23 del receptor abierto Julian Edelman y una penalización de 15 a Baker por un hit tardío.

And that’ll do it. The @Patriots pick off the pass in the end zone! #GoPats

📺: #MIAvsNE on CBS

📱: NFL app // Yahoo Sports app: https://t.co/DTlgEUZamw pic.twitter.com/V2k1CgO7Mr

— NFL (@NFL) September 13, 2020