Triunfo polémico en la UFC: Ed Herman finge golpe bajo y después somete a su rival

La noche de este sábado se vieron las caras los peleadores Ed Herman y Mike Rodríguez, en un combate que formó parte la UFC Vegas 10 y el cual terminó con un triunfo de Herman bastante polémico, pues minutos atrás fingió un golpe bajo para evitar que su rival lo golpeara.

Durante el segundo asalto, Mike Rodríguez le estaba propinando una golpiza a Ed Herman y tras una patada a la cintura de Rodriguez, Herman fingió que golpe fue en las partes íntimas y se puso en cuclillas sobre la lona. El referee paró la pelea y dejó al peleador recuperarse. Minutos después la pelea dio un giro y Ed Herman se llevó la victoria tras una sumisión.

En conferencia de prensa al terminar el encuentro, Dana White, presidente de UFC, afirmó que el erro fue del referee Mazzagatti, quien tuvo ‘uno de sus momentos’. “

Dana White on the referee during Mike Rodriguez vs Ed Herman: “Nobody has ever f*cked up more than Mazzagatti and that was a Mazzagatti moment right there” #UFCVegas10 pic.twitter.com/mPTKnlsWmN

— Helen Yee (@HelenYeeSports) September 13, 2020