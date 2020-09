Ana Patricia Gámez comparte el emotivo momento del regreso a clases de Giulietta

View this post on Instagram

Princesa mía! ❤️ hoy Giulietta regresa a la escuela, no se quien estaba más emocionada si ella o yo, hoy es un día muy especial para ambas 💕 Mi Gael fue el único que lloró, quería ir con su mana (así le dice), pero ya el próximo año le tocará a Él primero Dios ✨