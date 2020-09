Critican a Érika Zaba de OV7 por utilizar un atuendo “revelador”

Entretenimiento

Lucir vestuario revelador y sexy le costó a Érika Zaba muchas críticas de sus fans, quienes le hicieron ver que se equivocó en su elección.

Ella, aceptó las críticas, pero también se justificó al decir que es una mujer que le gustan los riesgos.

La cantante tomó el toro por los cuernos y decidió subir un video en su cuenta de Instagram para hablar de su vestuario y la lluvia de comentarios negativos.

El fin de semana Érika se presentó junto con sus compañeros de OV7 en un concierto live streaming, donde usó un body color negro que parecía “baby doll”.

“Subí una foto en Instagram minutos antes de subir al escenario y en pocas horas tenía cientos y cientos de comentarios que no vi hasta que llegué a mi casa”, dijo la artista de 42 años, quien hace 10 meses se convirtió en mamá.

“Quiero compartirles tres reflexiones muy puntuales: soy una mujer que arriba del escenario siempre ha tomado riesgos, a veces me sale y a veces no, esta vez claramente no me salió como esperaba“.

Agregó que como toda mujer que da a luz, lo que más deseaba era recuperar su figura porque le gusta lucir atractiva.

Generalmente, comentó, supervisa personalmente el vestuario de cada show, pero en esta ocasión lo recibió a solo unos minutos de dar inicio el concierto.

“Cuando me puse el vestuario me sentía súper destapada, pero ahí estaban los maquillistas y peinadores que me dijeron ‘te ves muy bien, ánimo, te ves guapísima’, claro, con esos comentarios salí muy segura, en mujer empoderada“.

Admitió también que su imagen lució desfasada con respecto a sus compañeras de OV7, pero esa también fue una consecuencia de no haber visto antes lo que se iba a poner ni checar lo que usarían ellas.

“La tercera cosa que les quiero decir porque leí a muchas personas, la mayoría mujeres, que me dicen que el hecho de que sea mamá y que tenga más de 40 años, piensan que mi manera de vestir ya no puede ser la misma de antes, que ahora tiene que ser más recatada, aseñorada, tapada y yo no estoy de acuerdo con eso“.

A pesar de las críticas que aceptó de muy buena gana, reiteró que seguirá con su estilo de ser una mujer arriesgada en su estilo de vestir dentro y fuera del escenario.

POR: Paula Ruiz