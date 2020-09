Un hombre de Florida golpea a un anciano de 70 años que le pidió que mantuviera la distancia social

Un anciano de 70 años pidió a un hombre que mantuviera la distancia social en el interior de una gasolinera en el centro de Florida, lo que no se pensaba el abuelo es que la otra persona actuaría de forma tan violenta: dándole un golpe.

Los dos hombres, según el informe de la policía, empezaron a discutir alrededor de las 7:30pm del 8 de septiembre. La supuesta víctima hizo unas compras en la tienda de la gasolinera, situada en Winter Park, y salió.

Te puede interesar: Confirman que el cierre de la cadena Fuddruckers no afectará a los restaurantes de Florida

El acusado, identificado como Rovester Ingram, de 24 años, lo siguió hasta el exterior y ahí fue cuando empezó a darle varias patadas y golpes. El anciano regresó al interior de la tienda, pero el joven, lejos de acabar con la agresión, lo volvió a seguir. Ahí lo agarró por el cabello y lo arrastró hasta afuera, donde continuó con la golpiza.

Los documentos policiales recogen que, después, el presunto agresor se fue con otro hombre. Las autoridades de Winter Park están investigando los hechos con el relato de testigos presenciales y con las imágenes de las cámaras de seguridad.

Police said the 24-year-old man got into an argument with the victim in a gas station and began beating him when they went outside. Officers said the victim tried to go back into the store, but the man dragged him back out and kept hitting him. https://t.co/cTDSA4tXSc

— WSVN 7 News (@wsvn) September 14, 2020