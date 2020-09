Ecuatoriano Richard Carapaz gana el premio a la Combatividad en el Tour de Francia

Deportes

En la etapa 16 de la competencia, el ciclista subió por primera vez al podio

En la jornada de este 15 de septiembre, Richard Carapaz, quien se encontraba debutando en el Tour de Francia, consiguió el segundo lugar de la etapa 16.

El ciclista ecuatoriano no sólo logró el primer podio para su país, sino que también ganó el premio a la Combatividad, un reconocimiento que se otorga desde 1951 a los ciclistas más aguerridos de cada etapa. Esto significa que la próxima jornada Carapaz tendrá un dorsal en blanco sobre fondo rojo que lo distinguirá del resto de los competidores, que usan un dorsal negro sobre fondo blanco.

Richard, quien compite este año por el Team Ineos, estuvo cerca de llevarse el triunfo en la etapa, pero el alemán Lennard Kamna lo impidió tras replicar con fuerza a 2 kilómetros de la cima, quedarse solo y con el camino despejado hasta la meta.

🚴🚴🚴 Hoy hemos vivido la escapada más grande hasta el momento en este #TDF2020 y la primera victoria 🏆 para el @BORAhansgrohe a cargo de @lennardkaemna 🔊🇪🇸 No te pierdas el resumen completo de la jornada. pic.twitter.com/tId6o0etwx — Tour de France ES (@letour_es) September 15, 2020

“No ha sido una decepción, estoy contento con el trabajo que he hecho hoy. Intenté la victoria, pero Kamna estaba muy fuerte y no le pude seguir“, manifestó el ecuatoriano a EFE al final de la prueba.

Todos los días son buenos para buscar el éxito 😜 Hoy lo dimos todo para poderles regalar un triunfo pero no fue posible 🥈Orgulloso del trabajo, del equipo y de su apoyo… seguiremos intentando para que la próxima sea en el cajón más alto 🥇🇪🇨 Gracias 🙌🏽 📸 @GettySport pic.twitter.com/IvJsGvcEmp — Richard Carapaz M (@RichardCarapazM) September 15, 2020

Este resultado ocasionó que el ciclista sudamericano subiera del puesto 16 al 14 en la competencia, a 17.23 minutos del líder de la competencia Primoz Roglic.