Hacen viral el video de Camila Sodi besando en la boca a otra mujer

View this post on Instagram

#CamilaSodi se convirtió en tendencia en redes sociales tras presumir un beso en la boca que le dio a otra mujer 📌En Instagram circularon varias historias de la también cantante, de 34 años, besando en la boca a otra mujer con el hastag: #LesbianIncest (Incesto lésbico) y anunciando próximamente una cuenta de Only Fans, la famosa web en la que se puede comprar contenido erótico muy explicito. Pero para sorpresa de muchos, el beso de Camila Sodi fue con su media hermana #TessaÍa, de 25 años, hija de la actriz #NaileaNorvind y el abogado #FernandoGonzálezParra; padre de Camila. El video fue subido por Tessa en su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 400 mil seguidores. Según las historias, ella y Camila disfrutaron juntas de una comida en un restaurante de sushi en Ciudad de México. Tessa Ía es una actriz que desde los seis años está en el mundo de la actuación. Participó en una película al lado de Charlize Teron y Jennifer Lawrence. También se ha dedicado a la música. Escrito ✍️ @tvynovelasmex