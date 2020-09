Huracán Sally: Millones en peligro por “históricas” inundaciones en el sur de EE.UU.

Noticias

Un huracán que se mueve más despacio que una persona caminando, es extremadamente peligroso

El Centro Nacional de Huracanes (NHC) advirtió a unos 10 millones de estadounidenses a lo largo de la costa del Golfo que se esperan inundaciones “históricas y potencialmente mortales” en las próximas 12 horas mientras el huracán Sally continúa azotando al sur de Alabama.

Hurricane #Sally continues to slowly approach the northern Gulf coast this afternoon. Please see https://t.co/tW4KeFW0gB for the latest advisories and https://t.co/SiZo8ohZMN for more details on expected impacts to your local area. pic.twitter.com/ynqOV3ST7V — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 15, 2020

La tormenta impredecible podría arrojar varios pies de lluvia desde Louisiana hasta Florida cuando se acerca a Mobile Bay, en Alabama, el martes, informó CNN.

Las bandas exteriores de la tormenta están azotando partes de la costa y la tormenta podría provocar tornados más tarde el martes, en la noche.

Pero los daños ya se sienten en las costas de los estados del sur, donde se reportan ya miles de consumidores sin energía.

#VIDEO: 2 disused riverboat casinos docked in Bayou La Batre, Alabama, broke free earlier today as #HurricaneSally moved closer to land. @WKRN 📸: @WGNOtv pic.twitter.com/GnZsIIoFqo — Josh Breslow (@JoshBreslowWKRN) September 16, 2020

Un desafío para los pronósticos

Hasta la noche del martes, la tormenta estaba ubicada a unas 70 millas al sur de Mobile, Alabama, y a unas 70 millas al suroeste de Pensacola, Florida, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC). La tormenta se movía hacia el norte a 2 mph, con vientos máximos sostenidos de 85 mph.

9 PM CDT Position Update for Hurricane #Sally – Sally is creeping north-northeastward. The next full advisory will be issued within the hour at https://t.co/tW4KeFW0gB pic.twitter.com/zXCLTmzWxh — National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) September 16, 2020

Sally está demostrando ser un desafío para pronosticar su rumbo y fuerza, porque ha cambiado su velocidad e intensidad varias veces durante las últimas 24 horas. Los meteorólogos advierten que podrían haber más sorpresas guardadas.

TROPICAL UPDATE: @NOAA's #GOES16🛰️ is closely watching #HurricaneSally as the sun sets this evening. This #GeoColor/#lightning composite loop shows #Sally moving very slowly toward the northern Gulf Coast with winds still swirling at 80 mph. More: https://t.co/VTAp4gGkHs pic.twitter.com/2DyPQU6cRJ — NOAA Satellites – Public Affairs (@NOAASatellitePA) September 16, 2020

Se espera que Sally afecte los estados de Mississippi, Alabama y Florida, que probablemente sufrirá la peor parte del daño, sin embargo, continuará moviéndose tierra adentro como una depresión tropical cuando se acerque a Georgia.

Sólo queda Wilfred: se acaban los nombres para huracanes

El aumento de tormentas durante la temporada de huracanes del Atlántico de 2020 podría agotar la lista de nombres de tormentas de este año.

Se han nombrado recientemente cinco tormentas tropicales en la cuenca del Atlántico, lo que iguala un récord de la mayor cantidad de ciclones tropicales en una cuenca al mismo tiempo desde septiembre de 1971, según el Centro Nacional de Huracanes.

En la mañana del 14 de septiembre de 2020, el satélite GOES-East de la NOAA captó seis sistemas tropicales activos que abarcan los océanos Atlántico y Pacífico. Según el Centro Nacional de Huracanes, hay 5 tormentas con nombre: Paulette, Rene, Sally, Teddy y Vicky, en el Atlántico.

En el Pacífico oriental, Karina está agitando las aguas. Esta es la primera vez desde 1971 que ha habido cinco tormentas con nombre, todas a la vez, en la Cuenca Atlántica.

Los huracanes Paulette y Sally y las tormentas tropicales Rene, Teddy y Vicky han sido confirmados como tormentas tropicales, dejando a Wilfred como el único nombre de tormenta disponible que queda, según la Organización Meteorológica Mundial, la autoridad a cargo de nombrar las tormentas.

The climate crisis makes weather events more intense, more extreme & more destructive. 2020 Atlantic hurricane season is so active, it is expected to exhaust the regular list of storm names, so Greek alphabet will be used for only 2nd time ever. https://t.co/ZjABSllwhu via @WMO pic.twitter.com/yMebntvbdA — United Nations (@UN) September 15, 2020

Si se forma más de una tormenta antes del final de la temporada, los investigadores usarán el alfabeto griego para nombrar los ciclones futuros. Esto solo ha sucedido una vez en la historia de la OMM, después de los huracanes Katrina, Rita y Wilma en 2005.