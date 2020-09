Janelle Monáe: “No es responsabilidad de la mujer negra salvar el mundo. No somos superhéroes”

Entretenimiento

“No hay nada más terrorífico que la esclavitud”, asegura la actriz protagonista de “Antebellum”, thriller psicológico que denuncia el racismo en Estados Unidos

En la antesala de unas elecciones presidenciales y con protestas contra el racismo por todo Estados Unidos, no puede llegar en momento más pertinente un thriller psicológico como “Antebellum”, film de los productores de “Get Out” y “Us”.

La protagonista, Veronica Henley, es una escritora afroamericana de éxito que de pronto se ve atrapada en una terrorífica situación en la que el pasado esclavista del país se mezcla con el presente. “Antebellum” se estrena este 18 de septiembre y está dirigida por Gerard Bush y Christopher Renz, quienes debutan en el cine tras destacar por sus trabajos publicitarios en campañas de justicia social.

El papel de Henley está interpretado por una excelente Janelle Monáe, quien a sus 34 años sigue dando pasos firmes como actriz sin dejar de lado su carrera como cantante. Pudimos hablar con la artista de Kansas City sobre su trabajo en “Antebellum” y el pecado original de Estados Unidos –el racismo–.

Pregunta: ¿Cuál fue tu primera reacción cuando leíste el guion de esta película?

Janelle Monáe: Holy Shit! Tiene tantos giros, cosas que no esperaba. Sentí que éste era el primer film que yo había visto centrado alrededor de una mujer negra que lidia con el pasado, el presente y el futuro.

P.: ¿Ves “Antebellum” como una muestra de activismo además de un thriller de terror?

J.M.: No hay nada más terrorífico que la esclavitud cuando estás hablando de gente negra. En todo el sentido de la palabra, eso es terror, que te roben tu vida y tu identidad.

P.: La película se filmó antes de las protestas masivas antirracistas de los últimos meses. ¿Qué esperas que “Antebellum” aporte a la conversación actual?

J.M.: Creo que esta película continuará la conversación. No hay forma de hablar de lo que pasa hoy sin hablar de la esclavitud. Las políticas racistas son consecuencia de la esclavitud. Las políticas racistas que nos impidieron votar, que nos impidieron utilizar nuestras voces. Este film resalta cómo es ser una mujer negra silenciada y violentada en Estados Unidos. La película tiene algunos momentos de celebración, ligeros, pero en su núcleo esta película nos recuerda la conexión entre la esclavitud, las políticas racistas que tenemos hoy, la supremacía blanca, el racismo sistemático que sufrimos hoy y cómo se verá nuestro futuro si no es desmantelado.

P.: Filmaron en una plantación real, posiblemente la mejor preservada de todo el país, con los edificios originales. ¿Fue duro trabajar allí?

J.M.: Tus ancestros vivieron en esa plantación en la vida real, fueron asesinados, violados… Sufrieron actos de violencia. Horrible, horrible, ¡horrible! Y además hay gente que visita plantaciones por todo el mundo, se casan en ellas, las hacen ver glamourosas… Estos lugares fueron la casa de mis ancestros, que fueron forzados a vivir allí. Así que una parte de mí estaba furiosa y muy triste, pero también sabía que tenía una responsabilidad de contar la verdad.

P.: ¿Qué crees que se debería hacer con esos lugares?

J.M.: Quemarlos. ¿Para qué los necesitamos? Supongo que sí pueden recordarnos que la esclavitud fue real y aquí es donde ocurrió… Pero celebrar almuerzos, cenas y recibir invitados en ellas, celebrar bodas… ¡es tan doloroso y tan irrespetuoso!

P.: ¿Tampoco las mantendrías como museos en los que recordar esa historia?

J.M.: Dejaría que la gente negra decidiera eso. Y yo no hablo por toda la comunidad negra. Pero sí sé que la mayoría de los dueños de estas plantaciones no son negros.

P.: Las recreaciones de la guerra que se hacen en esas zonas también son parte de la película. ¿Qué piensas de ellas?

J.M.: Existen hoy día, no sólo en la película. Hay toda una sociedad de personas que quieren revivir la Guerra Civil Americana. Y quieren luchar por la Confederación. Esto sigue pasando hoy. Lo vemos en las protestas. Lo vemos en los seguidores de Trump. Vemos al supremacismo blanco cometer actos malvados y luego idealizarlos. Hablan de cómo era la vida de sus ancestros, de cómo tenemos que volver a los buenos viejos tiempos y volver a hacer América grande otra vez. Personalmente creo que es ridículo. Nunca participaría en una recreación de la Guerra Civil.

P.: Has sido cantante y compositora desde muy joven, pero en los últimos años has saltado con éxito al cine, participando en películas muy celebradas. ¿Cómo eliges tus proyectos?

J.M.: Desde que era pequeña, y aún soy una niña en mi interior, he confiado en mi instinto. Cuando leo un guion me centro en cómo me hace sentir. No pienso en premios. Sólo me pregunto si ésta es una historia importante que debe ser llevada a la gran pantalla, si necesitamos estar hablando de eso. Y también como está la gente negra centrada en la discusión, cómo se nos muestra, porque la representación es muy importante. Nuestros libros de Historia no nos enseñaron que la gente negra fue forzada a vivir aquí. Nos llamaban inmigrantes como si hubiéramos venidos aquí por decisión propia. Yo estoy aquí porque mis ancestros fueron forzados a vivir aquí. Creo que es importante que contemos historias honestas y verdaderas y dejemos de contar historias de salvadores blancos. Ésa fue otra razón por la que hice esta película. Porque eso absuelve a los blancos de la responsabilidad de hacer el trabajo para desmantelar el supremacismo blanco. Les hace sentir la falsedad de que todo está bien porque hay películas en las que nos ayudan, nos salvan. Pero “Antebellum” no es así. Es importante mostrar al final quién está liderando la carga y también mostrar que no debe ser la responsabilidad de la mujer negra salvar este mundo. No somos superhéroes. Estamos cansadas, estamos fatigadas. Haz tú el trabajo.

P.: ¿En el futuro, hacia dónde va tu carrera? ¿Más actuación, música…?

J.M.: Mientras tenga aliento en mi cuerpo, quiero la libertad para elegir lo que quiera hacer.