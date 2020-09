Long Beach crea programas de actividades al aire libre para niños en edad escolar

El Departamento de parques, recreación y marina de Long Beach, California presentó un programa de actividades extracurriculares al aire libre para los niños de entre cinco y diez años como parte de un nuevo esfuerzo para mitigar el impacto de las escuelas cerradas.

El programa, llamado Nature Detectives, que se realizará en El Dorado Nature Center, tendrá una duración de cuatro semanas, con actividades una vez a la semana para realizar actividades educativas sobre la naturaleza en las instalaciones del parque.

El programa tiene un costo de $80 por participante y ofrecerá protocolos de seguridad de prevención contra el coronavirus para todos los estudiantes y miembros del equipo. Los grupos los dividirán por edad escolar y tendrá un calendario distinto para cada uno:

Este sería un nuevo programa en adición al “After School Reimagined”, que fue presentado a inicios de septiembre y que ofrece actividades físicas y recreativas a los jóvenes después de completar sus clases en línea entre 3 y 6 de la tarde en varios parques de la ciudad.

