¿El peor equipo de la historia del deporte? Los L.A. Clippers tienen 50 años haciendo el ridículo en la NBA

Qué trabajo le cuesta a los dueños de los equipos profesionales entender que el éxito en el deporte no tiene una relación directa con el monto de inversión para buscar un campeonato; en el deporte profesional pesa mucho el público de la ciudad, la mística del equipo y claro, alguna que otra maldición.

Maldición que sobre los Clippers de Los Ángeles recae de forma contundente ya que con la derrota de anoche ante los Denver Nuggets se consolidaron como el equipo más perdedor en toda la historia del deporte estadounidense pues en sus 49 años de existencia no ha jugado una sola final de conferencia.

This is not about #Clippers curse. This is not about #Nuggets coming back from a 3-1 deficit for the second time. This is about an epic fail and one of the biggest embarrassments in LA sports history. #Clippers eliminated. All hype!!

Ya en el 2000, la revista Sports Illustrated consideró a los Clippers “La Peor Franquicia Deportiva de la Historia” y a decir verdadero mucho ha cambiado desde entonces.

Los Clippers, que ya tenían una muy buena base de la temporada anterior, firmaron a Kawhi Leonard, Jugador Más Valioso de las pasadas finales y a Paul George, uno de los mejores defensivos de la historia y miembro del Primer equipo ideal de la NBA la temporada anterior, dos figuras que convirtieron a los Clippers en favoritos instantáneos, aunque no contaban con que los Denver Nuggets darían la sorpresa del año.

The Clippers led by 2 at the half in their eventual Game 7 loss.

Kawhi Leonard and Paul George combined to score 5 points on 2-18 shooting in the 2nd half.

Leonard posted his worst field goal percentage in any half of his career in which he attempted at least 10 shots. pic.twitter.com/IkB2BYBurt

