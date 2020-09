Elecciones 2020 ¿Ya te registraste?

Los Ángeles

Todo lo que debes saber para poder votar el próximo 3 de noviembre

El próximo 3 de noviembre son las elecciones presidenciales. Votantes a lo largo del país elegirán no sólo al próximo mandatario sino también a senadores, representantes y el futuro de más de una decena de proposiciones.

Cada voto cuenta y todos los ciudadanos estadounidenses de por lo menos 18 años de edad están invitados a votar. Incluso aquellas personas inmigrantes, que recientemente obtuvieron su ciudadanía estadounidense pueden registrarse para votar.

Registrarse para votar es simple y puede hacerse de distintos modos, en la internet, por correo y en persona.

Para registrarte por internet, puedes visitar la página en español: https://registertovote.ca.gov/es-mx. El sitio ofrece la opción de registrarse, la opción de pre-registrarse –para adolescentes de 16 y 17 años de edad – y la opción de consultar si estás o no registrado.

Para registrarte online, necesitas tu licencia de conducir de California o tu número de tarjeta de identificación del estado, los cuatro últimos números de tu Seguro Social y tu fecha de nacimiento.

Una vez que te registres, y siempre y cuando permanezcas en el mismo domicilio, recibirás los materiales en el correo, para todas y cada elección, incluso si no votaste en las últimas elecciones. Si no votas por varias elecciones, puede que recibas una nota pidiendo la confirmación de que aún sigues en el mismo domicilio. De no responder a dicha nota, podrían cancelar tu registración.

Para poder votar este 3 de noviembre, debes registrarte por lo menos 15 días antes de dicha fecha. Aún estás a tiempo. Si no te registras a tiempo, pero aún quieres votar, en California puedes pedir, a partir de los 14 días antes de la elección, una Registración del mismo día (Same Day Voter Registration), también conocida como registración condicional. Estas papeletas son procesadas y contadas una vez que la oficina del condado completa la verificación de la registración.

Voto por correo

Mucho se ha hablado en los últimos meses sobre la opción de votar por correo, para evitar posibles contagios del coronavirus. En respuesta a la pandemia de COVID-19, este año todas las personas que estén registradas para votar recibirán una papeleta por correo para hacerlo.

Una vez elegidos tus candidatos, las papeletas pueden enviarse por correo, sin tener que pagar por estampillas, a partir de los 29 días previos a la elección. También puedes llevar tu voto en persona y depositarlo en cualquier centro de voto.

Al enviar tu voto por correo, no olvides firmar el sobre para que las autoridades puedan verificar que se trata de ti. El condado de Los Angeles contactará a aquellos que olviden firmar, para darles una oportunidad de hacerlo y emitir su voto.

Para encontrar el centro más cercano a tu domicilio, visita LAvote.net.

En mi idioma

Aquellas personas interesadas en registrarse que no hablen inglés, pueden pedir materiales en español, llamando al 1-800-481-8683

Para más información sobre las elecciones en el condado de Los Angeles, puedes visitar: lavote.net