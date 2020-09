La basquetbolista profesional Maya Moore se casa con hombre al que ayudó a salir de la cárcel

Este miércoles, Maya Moore, jugadora del Minnesota Lynx y seleccionada nacional estadounidense de basquetbol, sorprendió a propios y extraños al revelar que se casó con Jonathan Irons, hombre a quien ayudó a salir de la cárcel hace algunos meses.

En 1998, Jonathan Irons fue sentenciado a 50 años de prisión por los cargos de robo y asalto, pese a que nunca se encontraron pruebas que demostraran su culpabilidad de los hechos. Maya lo conoció en 2007, cuando ella tenía 18 años, gracias a un programa de ministerio en prisión y desde ese momento construyeron un lazo que se fue fortaleciendo con los años.

A post shared by Maya Moore (@mooremaya) on Sep 16, 2020 at 6:42am PDT

Maya ayudó a Irons a comprobar su inocencia y finalmente en julio pasado consiguió su liberación, tras 22 años encerrado injustificadamente. Poco tiempo después, la pareja contrajo matrimonio pero fue hasta este miércoles que Maya decidió hacerlo público en el programa matutino Good Morning America.

Basketball star turned activist Maya Moore revealed that she and Jonathan Irons, the man she helped free from wrongful conviction, have married. ❤️ https://t.co/OklWa7COEq

— Good Morning America (@GMA) September 16, 2020