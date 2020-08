Siete disparos en la espalda: La impactante protesta de la WNBA por el atentado contra Jacob Blake

El fin de semana pasado, en Kenosha, Wisconsin, se presentó un nuevo acto de brutalidad policial contra una persona afroamericana, cuando un policía disparó siete veces por la espalda a Jacob Blake, dejándolo inválido. Tras este terrible hecho, los equipos de la NBA decidieron suspender los playoffs y posponer sus partidos hasta el fin de semana.

Wow. This Black man was shot several times in the back by @KenoshaPolice today. He was getting into his car after apparently breaking up a fight between two women. He’s in critical condition now. We demand JUSTICE! #BlackLivesMatter pic.twitter.com/I1reDEp4nw

La WNBA también decidió suspender sus partidos del 26 y 27 de agosto, y las Washington Mystics dieron a conocer que no jugarían sus partidos realizando una poderosa protesta, pues aparecieron con una playera blanca con siete disparos dibujados por la espalda, haciendo una clara referencia al atentado que dejó inválido a Jacob Blake.

"We're not just basketball players. We're so much more than that."

Ariel Atkins with a powerful statement on the unified decision to not play tonight. #BlackLivesMatter pic.twitter.com/Eg96KMqsFh

— Washington Mystics (@WashMystics) August 26, 2020