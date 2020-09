Para reforzar una posición clave: el estadounidense Sergiño Dest, objetivo claro del Barcelona

La orden directiva en el Barcelona es clara: no se ficha a nadie si antes no se vende a alguien. Es un hecho que el equipo azulgrana esta sufriendo por dinero como pocas veces y se necesita hacer caja para asumir los fichajes prioritarios para afrontar la temporada.

Una de esas posiciones en las que el Barça está urgido de refuerzos y no solo desde este año es la de lateral derecho en donde las opciones son pocas, por no decir mínimas. El portugués Nelson Semedo no ha dado el ancho que el club necesita y ahora está planteando su salida para poder fichar al estadounidense Sergiño Dest.

Aunque parezca sorpresivo, Dest, un jugador que ha llamado la atención de muchos clubes en Europa, de 19 años y que está en la disciplina del Ajax, no sería el primer jugador estadounidense en vestir la camiseta azulgrana, pues el equipo contrató apenas hace unos días a su paisano juvenil Konrad de la Fuente.

El Ajax quiere entre $20 y $30 millones de dólares s por el traspaso de Dest y se ha filtrado que el Bayern Múnich estaría dispuesto a pagar 10 millones… ¿será capaz el Barça, en estas condiciones, de hacer una oferta mejor?

📽 – Dest is playing as a left back today but is one of our main attacking threats. He's so quick both on & off the ball and is always able to get past his opponents. Just got robbed off a great assist after Tadic couldn't finish his chance. pic.twitter.com/4PnTH3YbHu

— 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) September 13, 2020