Texas: Colisión de grúas en Austin deja a 22 personas heridas y al conductor de una de ellas atrapado

TEXAS – Las autoridades de Austin reportaron que 22 personas resultaron heridas luego de una colisión entre dos grúas en el este de Austin este miércoles por la mañana.

Según el EMS de Austin-Condado Travis el accidente ocurrió en la cuadra 1600 de la calle Robert Browning en el área de Mueller.

EMS reportó que 16 personas fueron trasladadas al hospital, todas con lesiones que no ponen en peligro la vida.

At least 22 people are injured after two cranes collide in an Austin, Texas, community, officials say https://t.co/GT2NqqZAFw

