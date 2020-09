5 errores al utilizar las mascarillas de tela

Salud

Las mascarillas de tela deben ser lavadas después de cada uso

El uso de mascarillas de tela se ha masificado en la actualidad por efecto del Covid-19. Debido a esto, su utilización será completamente nueva para muchas personas, que pueden caer en errores que comprometan su protección ante el virus.

A continuación, hablaremos sobre 5 errores comunes al momento de usar mascarillas de tela para que no los cometas y mantengas protegido a ti y a los tuyos.

1. Asumir que estas mascarillas son aptas para todos

Un artículo del portal Mejor con Salud indica que un error frecuente sobre las mascarillas de tela es creer que son aptas para todos, cosa que no es tal.

Diversos centros de control y prevención de enfermedades señalan casos puntuales en que estas mascarillas están contraindicadas. Estos casos son:

Niños menores de 2 años

Personas con problemas respiratorios

Pacientes inconscientes

Personas incapacitadas o que, por alguna razón, no puedan removerse la mascarilla sin ayuda.

2. Creer que brindan protección total

No lo hacen, estas mascarillas no impiden del todo que los fluidos que expulsemos terminen en el entorno o en otra persona, y tampoco nos protegen completamente de los gérmenes y agentes patógenos de otras personas. En pocas palabras, no hay que fiarse de ellas en exceso.

3. No lavarse las manos ni acatar el distanciamiento físico

Las mascarillas de tela no nos eximen de lavarnos las manos y mucho menos de mantener nuestra distancia con las otras personas. Dejar de hacer una u otra cosa puede dejarnos vulnerables contra el Covid-19, indiferentemente de si usamos mascarilla de tela o no.

4. Cubrirse solamente la boca

Es uno de los errores más frecuentes respecto al uso de mascarillas de tela, y que tiende a hacerse por comodidad. En realidad, no estamos haciendo mucho si nuestra nariz está al descubierto.

5. No lavar las mascarillas de tela tras de su uso

Que la mascarilla esté limpia y/o no huela mal no nos exime de lavarla después de cada uso. Lavar la mascarilla después de que la usemos es una acción necesaria e inteligente que nos protegerá y también a los demás.

Evitar cometer estos errores incrementará tu protección, pero por ello no tienes que prescindir de las otras medidas recomendadas por las autoridades pertinentes dado que eso será contraproducente para tu salud.

