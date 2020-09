“A Chivas le ayudan los árbitros”: Antonio Carlos Santos le pegó al Rebaño

Deportes

El símbolo americanista cree que el Rebaño ya no significa nada

La Liga MX se engalanará el próximo sábado cuando se realice el “Clásico de Clásicos” entre América y Guadalajara en el Estadio Azteca, un duelo lleno de historia y pasión que enfrenta a las aficiones más grandes de México.

Uno de los símbolos del americanismo, Antonio Carlos Santos, habló sobre la rivalidad con el Rebaño y apuntó que los tapatíos han perdido su identidad y es ayudado por el arbitraje.

“El clásico siempre va a ser América, vs Guadalajara, pero es algo que tienes que sentir. El Guadalajara de hoy no representa nada, es un equipo frío, que no gana, que no califica y tiene que ganar bajo ayudas de los árbitros. El último partido que gana al Necaxa, al minuto 94, cuando ya se acabó, no debió haber tiempo de compensación”, indicó el “Negro” en entrevista para W Deportes.

Asimismo, Santos comentó que el futbol ha perdido esencia y por ello, en el América han ganado relevancia otros encuentros como con Cruz Azul y Pumas, algo muy diferente a sus tiempos.

“Siento que se ha perdido la identidad. Antes esperábamos el partido contra las Chivas y la revancha medio año. Pero ya hay tantos partidos entre ellos que les da igual perder o ganar“, comentó.

Antonio Carlos Santos fue un ídolo del América a finales de los 80′ y principios de los 90′, justo una época en la que se hablaba mucho de la ayuda arbitral hacia los de Coapa.

