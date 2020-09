Agenda Digital: eventos para disfrutar del fin de semana

Entretenimiento

El Paley Center for Media anunció que llevará a cabo por primera vez la celebración del Mes de la Herencia Hispana con el evento A Tribute to Hispanic Achievements in Television.

Conferencia de Poderosas

El evento anual 25 Poderosas LIVE! 2020 este año ha cambiado a La Conferencia Virtual de Poderosas para continuar motivando a las mujeres hispanas a cumplir sus sueños en convertirse en empresarias y sobresalir en el mundo profesional.

La experiencia digital de dos días, el 19 y 26 de septiembre, está centrada en guiar, asesorar e inspirar a una comunidad de Latinas enfocadas en su carrera junto a enriquecedores paneles de discusión y talleres con líderes Latinas, innovadoras y pioneras en el mundo de los negocios y el entretenimiento.

Las interesadas deben registrarse en: https://partneredcontent.peopleenespanol.com/poderosas/ Con la participación de la galardonada periodista Maria Elena Salinas, presentadora de televisión Adamari López, y periodista de televisión Pamela Silva, entre muchas otras figuras conocidas, la Conferencia Virtual de Poderosas será gratis.

Frida Kahlo al aire libre

La exhibición “Frida Kahlo: Through the Lens of Nickolas Muray” continúa en el Catalina Island Museum (217 Metropole Ave., Avalon), que sigue cerrado debido a la pandemia. Pero eso no significa que las imágenes de la destacada pintora mexicana no se pueden contemplar.

El museo decidió llevar a Frida al exterior mediante la proyección de reproducciones de las aproximadamente 50 fotos que conforman esta muestra, muchas de las cuales nunca se habían mostrado al público. Las imágenes de los retratos e impresiones de la artista se pueden ver todas las noches de 8 a 10 pm, a lo largo de la popular Metropole Avenue y la Crescent Street, en la isla. La experiencia es gratuita. Más detalles en (310) 510-2414 y catalinamuseum.org.

Teatro latino

“La Víctima” es una obra de humor, con música y danza, que tiene como marco la inmigración méxicoestadounidense contada desde la íntima perspectiva de dos familias. Fue la primera pieza producida por la Latino Theater Company en 1985, y ahora cobrará vida con la transmisión de la puesta en escena de 2010 en este teatro, donde actúa Lupe Ontiveros, quien fue miembro fundadora de esta compañía teatral y que participó en cintas como “Selena” y en la serie “Desperate Housewives”.

La obra está dirigida por José Luis Valenzuela, y en ella actúan Luis Aldana, Alexis de la Rocha, Olivia Cristina Delgado, Evelina Fernández, Sal López y Oliver Rayón. La transmisión termina el 24 de septiembre a las 11:59 pm, horario del Pacífico. Y de hoy y hasta el 26 de septiembre se emitirá una conversación de seguimiento en línea con los artistas. Gratis. Informes en (213) 489-0994 y thelatc.org.

Más teatro latino

En 2021 se estrenará mundialmente “Sleep with the Angels”, una obra que fue escrita por Evelina Fernández y que será producida por Latino Theater Company; se podrá ver en el Los Angeles Theatre Center en 2021.

Pero mientras llega 2021, habrá una lectura de adelanto de esta obra, en la que Molly, quien está separada de su esposo y necesita a alguien que le ayude con el cuidado de los hijos, conoce a Juana, con quien entabla una amistad. A pesar de eso, la obra se cuestiona quién en Juana en realidad. La lectura de mañana estará precedida de una conversación en vivo en línea con los artistas. La lectura y la conversación están disponibles en línea hasta el 27 de septiembre. Evento gratuito. Más detalles en thelatc.org.

Festival de cine El San Diego Latino Film Festival, que estaba programado para marzo de este año, finalmente tendrá lugar, aunque en esta ocasión de forma virtual. El evento, que este 2020 celebra su edición 27, dará acceso a más de 120 largometrajes, cortos, estrenos, sesiones de preguntas y respuestas con los directores, conferencias y conciertos musicales. El festival se llevará a cabo desde hoy al 27 de septiembre, y los asistentes virtuales tendrán una ventana de tres horas para ver las películas que rentaron. Hay un plazo de 24 horas para terminar de verla una vez que se comienza la proyección, aunque se recomienda que se empiece a ver el filme a la hora programada para que el púbico pueda participar en la sesión de preguntas y respuestas al terminar el filme. Las cintas están disponibles para todo California, algunas para todo el país y un número selecto también para Baja California. Boletos $12 a $19. Horarios y otros detalles del festival en sdlff2020.eventive.org.

Día nacional de la danza

For the Love of Dance es una celebración de un día dedicada al Día nacional de la danza, que es parte de la serie virtual SummerStage Anywhere, que organiza la Capital One City Parks Foundation SummerStage. En esta ocasión participan siete compañías de varias partes del mundo que contribuyeron con extractos de sus trabajos.

El programa se realizará este sábado de 12 a 7 pm, hora del Este, con la actuación cada hora de una compañía distinta, entre las que están Step Afrika, Chloe Davis, Jacob Jonas The Company, Dallas Black Dance Theatre, Spectrum Dance Theater, Atlanta Ballet, Hubbard Street Dance Chicago y Rennie Harris Puremovement. Las piezas se pueden ver en la cuenta instagram.com/summerstage. A las 8 pm, también hora del Este, en las cuentas SummerStage de instagram, YouTube, Facebook y en el canal de Twitch. Habrá mensajes especiales de reconocidos bailarines invitados, se proyectará la película “Lift Every Voice” y habrá otros eventos. para toda la familia. El programa termina a las 9 pm, hora del Este. Más detalles en cityparksfoundation.org.

Charla sobre la Independencia de México

Temas como cuáles fueron los alcances de la lucha independentista mexicana y de qué recursos se valieron los héroes de esta contienda se abordarán en el conversatorio virtual “Del siglo XXI al siglo XIX”, que será dirigido por Marcela Celorio, cónsul general de México en Los Ángeles.

La representante consular “hablará” con Miguel Hidalgo, Leona Vicario, José María Morelos y Vicente Guerrero, todos próceres de este movimiento, que inició en 1810 y se consumó en 1821, sobre la liberación de México de la corona española, que dominó ese país durante más de tres siglos. Estos personajes revelarán detalles como cuáles fueron los móviles que los impulsaron a iniciar o continuar la lucha a favor de la libertad. La cita es hoy a las 6 pm, horario del Pacífico, a través de Zoom. Es necesario hacer reservación para participar en consulmex.sre.gob.mx/losangeles.

Mes de la Herencia con celebridades

En esta experiencia interactiva hay videos testimoniales que cubren drama, telenovelas, comedia, noticias, charlas, documentales, deportes, música y variedad. Una de estas actividades será Imperio de Mentiras (en español): A Conversation with the Stars and Producer, que tendrá lugar el viernes a las 8 pm, hora del Este, en Yahoo Entertainment. Imperio de mentiras, una de las telenovelas más esperadas de la temporada, tiene como estrellas a Angelique Boyer y a Andrés Palacios, quienes junto con Giselle González, productora ejecutiva, hablarán en español de este show en un panel virtual moderado por Miguel Sirgado. Evento gratuito. Más informes en paleycenter.org.

Festival de dinosaurios

Por más de una centuria, el Natural History Museum of Los Angeles ha maravillado e inspirado a visitantes de todo el mundo con sus dinosaurios. Su colección de fósiles acumula la mayor colección de este tipo en la costa oeste; algunos datan de hace 12 millones de años. Ahora, para celebrar esta rica historia, el museo llevará a cabo el Dino Fest at Home, un evento virtual de cuatro días que celebrará a los dinosaurios, a su pasado prehistórico y a la ciencia que regresa su mundo a la vida.

Se podrá conocer a reconocidos paleontólogos del Instituto de Dinosaurios del museo, escarbar en actividades con la manos, explorar el famoso Dinosaur Hall del NHM, que tiene al único tiranosaurio rex en el mundo, y más. Del martes al 25 de septiembre. El martes en vivo, a las 10 am, horario del Pacífico, se efectuará el Live Paleo Chat, una conversación con Erika Durazo y Valeria Jaramillo, dos exalumnas de Proyecto Dinosaurios, que hablarán de su camino por la paleontología, su historia de excavación favorita y de la comida que comen cuando están en el lugar de la excavación entre otros temas. A las 11:30 am, horario del Pacífico, tendrá lugar Survivors of the Dino Age!, un programa para saber qué animales sobrevivieron la explosión que exterminó con la mayoría de los dinosaurios y por qué. El evento es gratuito y bilingüe. Para ver el programa completo ir a nhm.org/dino-fest.